9 российских звезд, очень похорошевших с возрастом

Если в 20 лет мы думаем, что 30 — это уже чуть ли не середина жизни, после которой пора готовиться к старости, то в 30 понимаем, что, на самом деле, с годами наша внешность становится только лучше (конечно, до какого-то предела), и героини нашей подборки — очень яркое тому подтверждение.

Эрика Герцег

kinoafisha.info

Всего каких-то несколько лет потребовалось Эрике Герцег, чтобы из совершенно обычной девочки-подростка превратиться в одну из самых красивых блондинок отечественного шоу-бизнеса. Прибегала ли солистка «ВИА Гры» к услугам пластических хирургов, нам неизвестно, но, впрочем, эти трансформации вполне можно списать на возраст. Слишком тонко выщипанные в характерном стиле 2000-х брови, слишком некачественный макияж, парочка лишних килограммов и общая подростковая припухлость — всё это исчезло, уступив место томному взгляду, соблазнительным губам, высоким скулам и длинным светлым локонам. Джентльмены, как известно, предпочитают блондинок, и Эрика Герцег в этом смысле практически идеал.

Ольга Картункова

kinoafisha.info

О совершенно поразительной трансформации звезды КВН Ольги Картунковой судачат уже не первый месяц, и вполне обоснованно — на фотографиях «до и после» как будто запечатлены два совершенно разных человека. К чести звезды КВН и телеведущей стоит отметить, что она-то как раз к услугам пластических хирургов точно не прибегала, а похудела с помощью правильного питания, изнурительных тренировок и железной силы воли. Опыт Ольги Картунковой показывает, какую решающую роль во внешности могут сыграть лишние килограммы.

Светлана Пермякова

kinoafisha.info

До того, как вся Россия принялась обсуждать поражающее воображение похудение Ольги Картунковой, своей трансформацией нас удивила ещё одна бывшая звезда КВН, замечательная отечественная актриса Светлана Пермякова. Звезда сериала «Интерны» похудела на несколько десятков килограмм и превратилась в совершенно другого человека. Если сравнивать старые и новые фото звезды, не знакомый с ней и ее творчеством человек вряд ли скажет, что на фотографиях запечатлена одна и та же женщина. Меньше чем через неделю Пермякова отметит 47-летие,

Анита Цой

kinoafisha.info

И ещё один пример того, как, лишившись нескольких килограмм и потратившись на услуги косметолога и стилиста, можно преобразиться практически до неузнаваемости. Когда-то Анита Цой была домохозяйкой, которая всё свое время уделяла семье и детям и потому не слишком умела заботиться о себе. Однако звезда взяла себя в руки, похудела почти на 40 кг и сегодня на старых фото певицу узнать очень-очень сложно.

Любовь Успенская

kinoafisha.info

В случае Любови Успенской самый большой вклад в преображение внесло не похудение, а изменение цвета волос. Стилисты не зря предупреждают, что с годами тёмный оттенок волос начинает визуально ещё больше старить женщину. Любовь Успенская — очень яркий пример того, как, просто сменив цвет волос с темного на светлый, можно очень сильно помолодеть внешне. Просто вдумайтесь: на фотографии справа певице 64 года, а на фотографии слева она на 10 лет младше, при этом со светлым оттенком волос Успенская вряд ли выглядит даже на 50.

Полина Гагарина

kinoafisha.info

Ещё один пример того, как простое изменение цвета волос может полностью поменять внешность. Правда, в случае с певицей Полиной Гагариной «за скобками» остались ещё и несколько лишних килограмм, делавших лицо Полины слишком круглым и «простоватым». Ещё несколько лет назад бывшая звезда «Фабрики звёзд» выглядела совсем по-другому и заметно старше своих лет, а потом похудела, помолодела и превратилась в совсем другого человека, узнать которого можно разве что по глазам — да и это с большим трудом.

Анфиса Чехова

kinoafisha.info

В случае со знаменитой телеведущей Анфисой Чеховой свою роль сыграло похудение всего лишь на несколько килограмм. Стоило Чеховой избавиться от пары-тройки килограмм лишнего веса, как черты лица сразу же стали более четкими, скульптурными, внешность более свежей, да и в целом Анфиса как будто помолодела лет на 5.

Анна Михалкова

kinoafisha.info

Роза Сябитова