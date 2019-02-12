Звезды, доведшие себя до истощения 

Некоторые девушки в попытках обрести идеальную фигуру заходят слишком далеко. Чрезмерное увлечение диетами и спортом приводит к излишней худобе, которая выглядит не привлекательно, а болезненно. Не избежали этой участи и звёздные красавицы, которые в борьбе за любовь фанатов дошли чуть ли не до истощения.
Виктория Бекхэм когда-то носила фамилию Адамс и была солисткой группы Spice Girls. Тогда Виктория была обычной девушкой со средними параметрами фигуры, но продюсеры решили, что она полновата и заявили ей об этом, не выбирая выражений. Певица перешла на сырые овощи и фрукты, а иной раз и вовсе предпочитала не есть. Постоянный стресс и голодание довели девушку до критического состояния: на фотографиях тех лет она выглядит анорексичкой. К счастью, Виктория вовремя опомнилась и занялась здоровьем. Сейчас она по-прежнему стройна, но не истязает себя голодовками, как прежде.