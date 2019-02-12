Звезды, доведшие себя до истощения

Некоторые девушки в попытках обрести идеальную фигуру заходят слишком далеко. Чрезмерное увлечение диетами и спортом приводит к излишней худобе, которая выглядит не привлекательно, а болезненно. Не избежали этой участи и звёздные красавицы, которые в борьбе за любовь фанатов дошли чуть ли не до истощения.