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Цекало не понравился друзьям его молодой невесты 

Дни.ру + ещё 8 12 февраля 2019
В окружении Дарины Эрвин, невесты Александра Цекало, рассказали о том, что влюбленные уже подписали все необходимые документы для свадьбы в Америке. Однако далеко не все друзья одобрили ее выбор.
Как выяснили журналисты, Дарина Эрвин родилась в состоятельной семье в Казахстане и часто ездила в Америку. После школы она переехала туда насовсем. В Нью-Йорке Дарина поступила на факультет актерского мастерства, получила гражданство. "Она очень умная девушка, знает русский, правда, говорит с ужасным акцентом, английский и иврит. Увлекается живописью, у нее неплохо получается, есть даже своя студия", — рассказал репортерам ее друг Бен.
Он отметил, что Эрвин пользовалась большой популярностью у представителей противоположного пола, однако была крайне избирательна. Так, на протяжении пяти лет она встречалась с немцем. "Он известный писатель из Берлина. Отношения длились почти пять лет. Причина расставания банальная — Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев Дарина встретила русского, с которым до сих пор вместе — уже около года", — сообщил друг Дарины.
Бен рассказал. что в скором времени Дарина выйдет замуж в Америке. "Дарина с Сашей уже подписали необходимые документы для свадьбы в Беверли-Хиллз. Она познакомила возлюбленного с родителями, и те одобрили выбор. Правда, некоторые друзья не поддержали, им не понравился Цекало. Дело в том, что ребята обожали бывшего бойфренда Дарины — немца. Но не судьба… Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь… Но это ее жизнь!" — цитирует приятеля Эрвин Starhit.
Напомним, о том, что у женатого Александра Цекало новый роман, стало известно случайно, незадолго до Нового года. Продюсера сняли в одном из столичных ресторанов, где он оказывал недвусмысленные знаки внимания эффектной миниатюрной брюнетке. Разразился скандал. Чтобы унять шумиху, Александр Цекало расставил все точки над i. Он объявил, что уже некоторое время является холостяком, поэтому имеет право встречаться с кем хочет.
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Звёзды , Видео , Александр Цекало , StarHit
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