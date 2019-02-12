Анастасию Волочкову обокрали на 100 миллионов

Анастасия Волочкова обратилась в полицию. Она заявила, что ее обокрали на 100 миллионов рублей. Балерина утверждает, что это сделал ее бывший муж.

Волочкова рассказала, что вложила деньги в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей должны были принадлежать 22 квартиры. Она утверждает, что ее бывший муж Игорь Вдовин обманул ее, ввел в заблуждение и незаконным образом забрал деньги.

Общая сумма вложения, как утверждает знаменитость, составила 67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов.

Напомним, Анастасия Волочкова и бизнесмен Игорь Вдовин поженились 7 июля 2007 года, но расстались спустя год после свадьбы. У бывших супругов есть общая дочь Ариадна. Судя по социальным сетям, Волочкова и Вдовин поддерживали дружеские отношения и в прошлом году вместе отмечали день рождения дочери.