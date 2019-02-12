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Анастасию Волочкову обокрали на 100 миллионов 

Рамблер 12 февраля 2019
Анастасия Волочкова обратилась в полицию. Она заявила, что ее обокрали на 100 миллионов рублей. Балерина утверждает, что это сделал ее бывший муж.
Волочкова рассказала, что вложила деньги в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей должны были принадлежать 22 квартиры. Она утверждает, что ее бывший муж Игорь Вдовин обманул ее, ввел в заблуждение и незаконным образом забрал деньги.
Общая сумма вложения, как утверждает знаменитость, составила 67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов.
Напомним, Анастасия Волочкова и бизнесмен Игорь Вдовин поженились 7 июля 2007 года, но расстались спустя год после свадьбы. У бывших супругов есть общая дочь Ариадна. Судя по социальным сетям, Волочкова и Вдовин поддерживали дружеские отношения и в прошлом году вместе отмечали день рождения дочери.
Звёзды , Видео , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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