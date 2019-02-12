Знаменитости, которые очень любят жениться 

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва сейчас замужем в пятый раз. Нынешний муж Аллы шоумен Максим Галкин младше певицы на 27 лет, но это не мешает паре наслаждаться семейным счастьем. Кстати, для самого Максима этот брак первый. А какие ещё звёзды любят вступать в брак и часто меняют супругов?
Телеведущий Александр Гордон сейчас женат в 4 раз, причём всякий раз его супруги становятся всё моложе. Актриса Людмила Гурченко была замужем 6 раз, режиссёр Андрей Кончаловский женат в 5 раз, актёр Владимир Вловиченков женат в 4 раз.
Но рекордсменом, пожалуй, можно признать американского ведущего Ларри Кинга, у которого за плечами 8 браков, при этом дважды он женился на одной и той же женщине.