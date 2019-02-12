Знаменитости, злоупотребляющие фотошопом

Многие знаменитости часто публикуют свои фото в аккаунтах в соцсетях, чтобы порадовать фанатов. Однако лишь изредка можно обнаружить фотографию, которая не подверглась обработке в фоторедакторе, ведь никакой звезде не хочется получать критические замечания по поводу новой морщины или чуть поплывшей фигуры. Но стремление улучшить изображения в фотошопе приводит порой к комичным результатам.