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Знаменитости, злоупотребляющие фотошопом 

Рамблер 12 февраля 2019
Многие знаменитости часто публикуют свои фото в аккаунтах в соцсетях, чтобы порадовать фанатов. Однако лишь изредка можно обнаружить фотографию, которая не подверглась обработке в фоторедакторе, ведь никакой звезде не хочется получать критические замечания по поводу новой морщины или чуть поплывшей фигуры. Но стремление улучшить изображения в фотошопе приводит порой к комичным результатам.
Ким Кардашьян — одна из самых известных персон в мире, на её аккаунт в Инстаграме подписано 127 миллионов человек. Конечно же, Ким часто балует подписчиков фотографиями, в том числе нескромными. И нередко подписчики упрекают девушку в злоупотреблении фотошопом. Смотрите видео и узнайте, как опростоволосилась Ким Кардашьян и её не менее звёздные коллеги.
Звёзды , Видео , Красота , Ким Кардашьян
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