Бородина борется с серьезным недугом

Известная российская телеведущая призналась поклонникам, что страдает от депрессии. О своих душевных проблемах Ксения Бородина рассказала на странице в Instagram.

Как отметила звезда, холодная погода в столице негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Актриса старается поддерживать с наследниками активный образ жизни, но это не всегда помогает.

"Все-таки переносить зиму в Москве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелое серое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьми активными, но это дается с большим трудом", — написала Ксения Бородина.

Многие пользователи согласились со звездой, что депрессивное состояние часто возникает от смены погоды. Они призвали телеведущую не забывать следить за своим здоровьем. "Смотришь на вас, такую яркую и даже не догадаться, что даже вас может волновать сезонная депрессия!", "Ксюша, полностью с тобой согласна, депрессия нападает еще какая", "Да, тяжелое, свинцовое небо вгоняет в депрессию. Хочется тепла и солнышка" — отмечали комментаторы.