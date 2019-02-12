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Бородина борется с серьезным недугом 

Дни.ру 12 февраля 2019
Фото: Дни.ру
Известная российская телеведущая призналась поклонникам, что страдает от депрессии. О своих душевных проблемах Ксения Бородина рассказала на странице в Instagram.
Как отметила звезда, холодная погода в столице негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Актриса старается поддерживать с наследниками активный образ жизни, но это не всегда помогает.
"Все-таки переносить зиму в Москве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелое серое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьми активными, но это дается с большим трудом", — написала Ксения Бородина.
Многие пользователи согласились со звездой, что депрессивное состояние часто возникает от смены погоды. Они призвали телеведущую не забывать следить за своим здоровьем. "Смотришь на вас, такую яркую и даже не догадаться, что даже вас может волновать сезонная депрессия!", "Ксюша, полностью с тобой согласна, депрессия нападает еще какая", "Да, тяжелое, свинцовое небо вгоняет в депрессию. Хочется тепла и солнышка" — отмечали комментаторы.
Ксения Бородина добавила, что от хандры ее спасает вкусная, но вредная еда. "Я сегодня зашла в магазин и первым делом положила в корзину детокс-продукты, потом легкую 10-процентную сметану, потом диетические хлебцы. Так меня хватило минут на 5. А потом я взяла мясо для бургеров, сосиски, колбаску, хлебушек свежий, сыр сулугуни, красное винцо и соленые огурчики. Зто сразу улучшилось настроение!", — передает слова актрисы "Экспресс-газета".
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Звёзды , Ксения Бородина , Экспресс-газета
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