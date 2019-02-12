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Раскрыто тайное оружие принцессы Дианы 

Дни.ру + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Дни.ру
Королевский эксперт сделал неожиданное заявление в документальном фильме, посвященном членам британской монаршей семьи. По его словам, принцесса Диана использовала "секретное оружие" против своего супруга.
В 1994 году королевская особа появилась на вечеринке Vanity Fair в черном элегантном платье с открытыми плечами. Этот наряд назвали "платьем мести", потому что вечером этого же дня жители Соединенного Королевства увидели скандальное интервью принца Чарльза для национального телевидения. Репортер спросил у сына королевы, был ли он честен с женой и верен ей во время брака. "Да, пока наши отношения не испортились окончательно. Мы оба пытались их восстановить, но ничего не получилось", — ответил он.
Принц подтвердил, что у него завязался роман с другой женщиной — Камиллой Паркер-Боулз. Эта новость шокировала поклонников британской монархии. Как утверждает королевский эксперт, в тот момент принцессе Диане было необходимо "снова вернуть свой голос". "Она хотела сравнять счет, и поступила очень разумно", — отметила Элизабет Варгас.
@by_guerrero
"Леди Ди воспользовалась очень эффективным оружием — модой. Люди толкались и падали друг на друга, чтобы сделать хороший снимок", — вспомнила журналистка Мередит Этерингтон-Смит. "На следующий день в прессе появилась новость об измене Чарльза, но на первых полосах была фотография принцессы Дианы", — рассказал фотограф Артур Эдвардс.
На следующий день заголовки газет гласили: "Месть Дианы". "Она устроила борьбу за внимание публики и знала, как извлечь из этого выгоду", — пояснила специалист Элизабет Варгас. Поклонники принцессы Уэльской могут и дальше гадать, каковы были истинные намерения Дианы, когда она решила примерить этот культовый наряд.
Дизайнер Кристина Стамболиан сообщила, что изготовила это платье еще в 1991 году. Но тогда принцесса беспокоилась, что ее образ будет слишком откровенным. "В ту ночь она хотела выглядеть на миллион долларов", — отметила бывший стилист леди Ди Анна Харви.
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