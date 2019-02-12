Воробей пошутила про развод Петросяна

Елену Воробей и Евгения Петросяна сфотографировали в Санкт-Петербурге. Совместный кадр прославленная юмористка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ой, "спалились"?!😱🤣🤣🤣Драгоценные встречи…С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург… Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е. В., ой держите меня семеро, хороший человек, всё время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой…Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2"🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Елена Воробей.

@vorobei_elena

Многочисленные подписчики по достоинству оценили кадр. "Правильно, свято место пусто не должно быть, вы тоже всегда на позитиве", "Встреча двух безззззумно талантливых человека, а вы Леночка просто огонь", "Точно вам очень подходит, не теряйтесь действуйте", "Какая красивая пара! Очень творческие личности! ", "Точно спалились🤣", "Леночка обожаю вас и Евгения Петросяна, желаю всех земных благ, с уважением к вам", "Вы очень краство смотритесь и подходите друг другу, счастья вам!", "Отлично смотритесь. Два неповторимые таланта", — рассыпались в комплиментах поклонники.