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Воробей пошутила про развод Петросяна 

Дни.ру + ещё 7 12 февраля 2019
Елена Воробей обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что считает юмориста хорошим человеком, и осыпала его комплиментами.
Елену Воробей и Евгения Петросяна сфотографировали в Санкт-Петербурге. Совместный кадр прославленная юмористка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ой, "спалились"?!😱🤣🤣🤣Драгоценные встречи…С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург… Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е. В., ой держите меня семеро, хороший человек, всё время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой…Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2"🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Елена Воробей.
@vorobei_elena
Многочисленные подписчики по достоинству оценили кадр. "Правильно, свято место пусто не должно быть, вы тоже всегда на позитиве", "Встреча двух безззззумно талантливых человека, а вы Леночка просто огонь", "Точно вам очень подходит, не теряйтесь действуйте", "Какая красивая пара! Очень творческие личности! ", "Точно спалились🤣", "Леночка обожаю вас и Евгения Петросяна, желаю всех земных благ, с уважением к вам", "Вы очень краство смотритесь и подходите друг другу, счастья вам!", "Отлично смотритесь. Два неповторимые таланта", — рассыпались в комплиментах поклонники.
Напомним, российские юмористы 65-летняя Елена Степаненко и 72-летний Евгений Петросян, прожили вместе более 30 лет, приняли решение развестись супруги в августе 2018 года. Сразу же в прессу просочилась информация о том, что причиной разрыва стала помощница юмориста Татьяна Брухунова, которая моложе его на 42 года. Юмористы оформили развод быстро, а вот с разделом совместно нажитого имущества не все так просто. Дело в том, что Елена Степаненко требует 80 процентов от многомиллионного состояния и многое другое.
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Звёзды , Видео , Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Елена Воробей
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