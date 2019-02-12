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Модель предлагала прохожим потрогать ее грудь 

360tv.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Instagram-дива Кира Майер извинилась за устроенный розыгрыш, суть которого была в том, чтобы «нарушители» трогали модель в костюме полицейского за грудь. Прощения у сотрудников девушка попросила в сторис Instagram.
«Уважаемые зрители. Последний ролик, который вызвал такой большой резонанс в СМИ, не является вызовом полиции или чем-то подобным. Я никоим образом не хотела задеть и обидеть чувства сотрудников правоохранительных органов. Костюмы были маскарадные, все это было просто розыгрышем. Пожалуйста, извините меня, если этот шуточный ролик вызвал у кого-то гневные эмоции. Извините, я никого не хотела обидеть, это просто был розыгрыш», — сказала девушка.
Майер и ее знакомый вышли на улицы Москвы в полицейской форме и подходили к москвичам с вопросом, употребляли ли они какие-то вещества. Спустя несколько секунд разговора девушка расстегивала куртку и оголяла грудь. Среди зрителей волшебного пранка были трое подростков. По данным Telegram-канала Baza, на девушку завели административное дело, а в планах — уголовное по статье о растлении малолетних.
@mayer_kirochka
Майер уже не в первый раз привлекает внимание правоохранителей. В мае 2018 года девушку задержали за рулем Mercedes, до этого ее лишили прав. В отношении девушки начали составлять протокол, но недовольная Майер предложила свое тело взамен на свободу. Получив отказ, девушка накинулась на полицейского и начала его бить. За это ее посадили на 14 месяцев в колонию-поселение.
Кроме того, в начале февраля Майер дала интервью автору канала «Дневник Хача» Амирану Сардарову, где резко отозвалась о сотрудниках полиции: «Я их не люблю, говорю об этом публично, я считаю, что все они все должны сидеть».
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