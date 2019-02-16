Самые короткие браки Голливуда

Некоторые звезды бесконечно радуют поклонников своими счастливыми фотографиями, но есть и те, чьи браки были несчастными, поэтому продержались не так долго.

Бритни Спирс и Джейсон Александер

Бритни и Джейсон поженились в 2004 году, хотя были знакомы с детства. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе, а брак продлился 55 часов. Позже певица заявила, что все это было шуткой, которая зашла слишком далеко. Источники сообщали, что Бритни и Джейсон провели бурную ночь в Вегасе, а после этого решили пожениться, но на утро поняли, что совершили ошибку.

Дрю Берримор и Джереми Томас

Их брак продлился 29 дней. Дрю было 19 лет, когда 32-летний ресторатор Джереми предложил ей руку и сердце. Несмотря на юный возраст, до этого актриса была помолвлена два раза, но расторгала отношения. Этот брак тоже оказался несчастливым. Как позже призналась актриса, она поняла, что еще очень молода для замужества, а свадьба была попыткой сбежать от родителей.

Памела Андерсон и Рик Саломон