Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прилучный раскрыл свою «новую пассию» 

Дни.ру + ещё 3 4 часа назад
Фото: Дни.ру
В своем Stories в Instagram жена звезды "Мажора" Агата Муцениеце рассказала, что застала его за просмотром программы "Давай поженимся!". По ее словам, Павел Прилучный сделал признание о своей следующей возлюбленной.
Актер с юмором объяснил супруге, почему смотрит это шоу. Муцениеце предположила, что Павла могла завоевать актриса Лариса Гузеева.
Объясняя жене причины, по которым он включил передачу, Прилучный заверил, что соведущая Розы Сябитовой может стать его новой пассией. Агата решила выложить забавную семейную сцену в свой микроблог.
"Друзья, выхожу я из душа, а Пашка залипает на передаче "Давай поженимся!". С каких пор это твоя страсть… Завоевала тебя Гузеева?"
— спросила актриса мужа.
"Да, не могу оторваться… Это моя следующая пассия после тебя!",
— ответил супруге Павел Прилучный.
На это Агата с улыбкой пожелала своему благоверному удачи. Затем супруги начали дурачиться и комментировать шоу.
Напомним, что после того, как в СМИ появилась информация о рукоприкладстве в семье Прилучных, 29-летняя Агата Муцениеце заявила, что журналисты забыли написать, что муж избил ее до смерти, и вообще она находится в коме. Сам Прилучный ситуацию не комментировал.
Как писали "Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.
Дни.ру: последние новости
Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско Известную модель укусила за ягодицу огромная свинья
Женский форум6
Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение