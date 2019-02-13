Прилучный раскрыл свою «новую пассию»

В своем Stories в Instagram жена звезды "Мажора" Агата Муцениеце рассказала, что застала его за просмотром программы "Давай поженимся!". По ее словам, Павел Прилучный сделал признание о своей следующей возлюбленной.

Актер с юмором объяснил супруге, почему смотрит это шоу. Муцениеце предположила, что Павла могла завоевать актриса Лариса Гузеева

Объясняя жене причины, по которым он включил передачу, Прилучный заверил, что соведущая Розы Сябитовой может стать его новой пассией. Агата решила выложить забавную семейную сцену в свой микроблог.

"Друзья, выхожу я из душа, а Пашка залипает на передаче "Давай поженимся!". С каких пор это твоя страсть… Завоевала тебя Гузеева?"

— спросила актриса мужа.

"Да, не могу оторваться… Это моя следующая пассия после тебя!",

— ответил супруге Павел Прилучный.

На это Агата с улыбкой пожелала своему благоверному удачи. Затем супруги начали дурачиться и комментировать шоу.

Напомним, что после того, как в СМИ появилась информация о рукоприкладстве в семье Прилучных, 29-летняя Агата Муцениеце заявила, что журналисты забыли написать, что муж избил ее до смерти, и вообще она находится в коме. Сам Прилучный ситуацию не комментировал.

Как писали "Дни.ру", накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.