«Оставляла мужчин у разбитого корыта»: знакомые молодой невесты Александра Цекало рассказали о ее прошлом

В Сети всплыли новые подробности о Дарине Эрвин — новой возлюбленной продюсера Александра Цекало

В конце прошлого года Александр Цекало неожиданно заявил, что уже развелся с предыдущей супругой Викторией Галушкой и готовится к свадьбе с новой возлюбленной по имени Дарина. Журналисты тут же выяснили, что девушка носит фамилию Эрвин, пытается пробиться в Голливуде, родом из Казахстана и постоянно живет в Нью-Йорке. А на днях знакомые Дарины, найденные журналом StarHit , согласились приподнять завесу тайны над личной жизнью молодой актрисы.

«За ней бегали многие парни, — рассказал знакомый Эрвин изданию. — Некоторые буквально атаковали. Помню, один из них, по имени Джек, постоянно написывал ей в Сети: «Испытываю головокружение от неземной красоты», «Три свидания на неделе и ни одного со мной?», «Думаю, мужчины тратят кучу денег, чтобы погулять за руку с тобой»… Однако Дарина была избирательна, встречалась далеко не с каждым. Тот Джек так и остался у разбитого корыта».

В итоге, по словам этого приятеля, Дарина выбрала среди своих поклонников известного немецкого писателя и провела с ним ни много ни мало 5 лет. «Причина расставания банальная — Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев она встретила русского (Александра Цекало, — прим. ред.), с которым до сих пор вместе — уже около года». При этом, как считает тот же знакомый, не все друзья Дарины одобрили ее новый роман — им больше нравился писатель. «Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь… Но это ее жизнь! Она всегда была красивой. На мой взгляд, ее лицо не изменилось даже после пластики», — заявил молодой человек.