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Опубликовано фото Пугачевой без грима и ретуши 

Дни.ру 12 февраля 2019
Алле Пугачевой скоро стукнет 70 лет. Выглядит и чувствует она себя, что называется, согласно паспортным данным. Правда, мало кто знает, как выглядит певица без фильтров, косметики и ретуши.
Алла Пугачева стала почетной гостьей празднования 7-летия Маргариты — младшей дочери певицы Жасмин. Все приглашенные, конечно, хотел сфотографироваться с легендой советской и российской эстрады. Ведь такой снимок — не только хорошая память, способ собрать сотни "лайков", но и своего рода индульгенция.
vk.com/id330378606
Правда, выглядит 69-летняя Алла Борисовна на этих снимках непривычно — без ретуши и долгой чистки на компьютере певица сильно напоминает вышедшего в тираж стареющего трансвестита. "Баба Яга" — крестятся люди, увидев эти фотографии артистки без глянца.
Короткие шорты, молодежная кофта — все это делает вид последней народной артистки Советского Союза не только комичным, но еще и нелепым.
Впрочем, Алле Пугачевой плевать на то, кто и что о ней говорит. "Мне донесли, что про меня пишут — мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая, — рассказала артистка. — Да, я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной".
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