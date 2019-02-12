Модель показала, как выглядит без ретуши

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Модель plus-size показала, как выглядит без ретуши 

Eva.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Сегодня публиковать в социальных сетях свои фото без макияжа стало трендом. Многие звезды шоу-бизнеса не стесняются показывать естественную красоту, чем вызывают бурный к себе интерес. Вот и модель plus size Юлия Рыбакова наконец решилась показать себя без грима.
Вчера модель plus size Юлия Рыбакова выложила в Instagtram анонс своего первого влога «Юлия Рыбакова LIVE». В посте под видео звезда написала, что 2 года откладывала съемки, потому что стеснялась показывать себя такой, какая она есть на самом деле. Юлия признается, что у нее, как и у любой девушки, тоже есть претензии к своей внешности. Например, на видео ей не нравится, что съемки не всегда происходят с выигрышного ракурса, а вовремя некоторых кадров ее смущали мимические морщинки.
Но в последнее время Юлия часто писала у себя на страничке, что проделала огромную работу над собой: научилась себя любить и при этом работать над своей внешностью. Во влоге Юлия рассказывает о том, как проходят ее яркие будни в бесконечных съемках, интервью и мероприятиях. Также там есть кадры, где модель совершенно «домашняя», без косметики и нарядов, играет или готовит ужин с сыном Давидом.
Поклонники Юлии влог оценили и написали множество лестных комментариев, добавив, что без косметики она выглядит настоящей, еще более обаятельной и красивой.
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Звёзды , Видео , Красота , Юлия Рыбакова
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