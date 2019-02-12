Кто по происхождению Авраам Руссо

В самом начале 2000-х годов Авраам Руссо был одним из самых эффектных певцов отечественной эстрады. Особую популярность среди слушателей получили хиты, исполненные Руссо вместе с Кристиной Орбакайте . Внимание поклонников к своей персоне Руссо заслужил не только благодаря голосу, но и акценту, а также необычным имени и фамилии.

Сирия, Франция, Ливан?

Будущий исполнитель известный под именем Авраам Руссо появился на свет в городе Алеппо в 1969 году. Его родители не были сирийцами: просто в силу сложившихся обстоятельств в тот момент они жили именно в этой стране. 37-летняя мать и 66-летний отец Руссо давно знали друг друга, но смогли соединить свои судьбы лишь в конце 60-х. К тому времени они оба уже овдовели.

Через 7 лет после рождения Авраама глава семьи скончался, и его супруга вместе с сыновьями (у певца есть брат Джон) обосновалась в столице Франции, а после переехала в Ливан. Именно в одном из Ливанских мужских монастырей и учился Руссо, именно там он и начал петь.

Став взрослым, Авраам стал выступать перед ресторанной публикой самых разных стран. Он исколесил всю Европу, жил на Ближнем Востоке и даже в Северной Америке. Тельман Исмаилов , владелец клуба на Кипре, однажды предложил Руссо попробовать свои силы на российской эстраде. Так певец оказался в нашей стране.

Турция, Греция, Италия?

Отца Авраама Руссо звали Жан. По некоторым данным, Жан являлся членом французского иностранного легиона, а родом был из Турции (по другой информации, из Греции). Как-то раз он лежал в госпитале «Сент Луи» во Франции, где тогда работала медсестрой его будущая жена. Это было их первое знакомство. Потом родители Руссо расстались на долгие годы, чтобы потом встретиться вновь. Как сообщали средства массовой информации, мать исполнителя Мария была итальянкой.

Якобы, экзотическое имя Авраам родители дали певцу потому, что были весьма религиозными людьми. Не зря же певец получил образование именно в стенах монастыря. А что касается фамилии Руссо, то ее появление можно легко объяснить тем, что семья несколько лет жила в Париже, и исполнителю она просто приглянулась.

А на самом деле?

На самом деле Авраам Руссо — это всего лишь сценический псевдоним. В действительности известного певца зовут Абрахам Ипджян. Когда настоящее имя исполнителя стало известно, поклонники его таланта тут же поставили под сомнение версию о его турецком происхождении. Однако сам Руссо утверждал, что первые 2 буквы фамилии «ип» составляют слово на турецком, которое переводится как «нить». Авраам уверял, что у его предков был завод по производству ниток, отсюда и такая фамилия.

Между тем многим не давало покоя окончание фамилии Ипджян, которое указывает на армянские корни певца. К тому же, как известно, Руссо владеет как минимум 13-тью языками, среди которых есть и армянский. Только сравнительно недавно Авраам наконец признался в том, что его родители армяне, рожденные в Турции.