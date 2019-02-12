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Толкалина призналась, что неделями не видит дочь 

Letidor.ru 12 февраля 2019
И звездная мама очень скучает по Марии.
Любовь Толкалина — востребованная российская актриса. Но из-за работы звезда стала редко видеться с единственной дочерью. И естественно переживает по этому поводу. 17-летняя Мария, конечно же, скучает по маме, пока она находится на гастролях или на съемках. Но девушка понимает, что это издержки профессии. Зато встречи у звездной мамы с дочерью всегда очень теплые и трогательные.
"Мэри Поппинс… Мэри — справа на картинке, поппинс — слева… поппинс, потому что прилетает на день домой и не видит ребенка неделями…♥️♥️", — призналась Любовь Толкалина.
«Какие очаровашки», «Вы такие милые😍», «Просто красотки нереальные», «Хорошки❤️», «Красивые мама и дочь ❤️», «Прелесть неимоверная❤️», «Красивая у вас девочка👍 Но Вы и сами красавица!», «Ребенок просто сказка, очень красивая», «Две красавицы и умницы 💖», «Какие черты благородные у девочки!» — комментируют поклонники в Instagram. br/>
Кстати, 15 января, у отца Марии был день рождения. Известному кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру Егору Кончаловскому исполнилось 53 года. Он в течение 20 лет состоял в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной. У звездных родителей в 2001 году родилась дочь Мария. И хотя они недавно разошлись, но продолжают тепло общаться.
"Сегодня этот классный парень @egorkonchalovsky родился и принимает поздравления!😍 фото старинное, но в этой улыбке — весь Егор❤️Сегодня его положено драть за уши, целовать в щеки, желать всего самого заоблачно прекрасного, хвалить и просто думать о нем с любовью и улыбкой! что и делаю…", — написала Любовь Толкалина.
В Сети присоединились к поздравлениям актрисы, а еще спросили: «Может, Ваши чувства не остыли?». На что Любовь Толкалина ответила следующее: "Чувства остывают, отношения — никогда".
Заметим, сейчас у Егора Кончаловского другая семья. И уже в 2017 году его новая возлюбленная Мария подарила режиссеру сына Тимура. Только когда ребенку исполнился год, звездный отец впервые показал лицо малыша.
К слову, Егор Кончаловский очень трепетно относится и к своей единственной дочери. Недавно звездный отец порадовал поклонников архивным снимком с Марией. На фото ей всего один год. Сейчас девушке уже 17 лет.
"Когда Машка была как Тимур…", — подписал архивный снимок Егор Кончаловский.
Отметим, что дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского стала дебютанткой бала Tatler. И звездные родители сопровождали дочку на таком ответственном мероприятии.
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