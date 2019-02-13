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Как Гундарева разрушила семью дочери Андропова 

Умная 8 часов назад
Фото: Умная
Известная актриса Наталья Гундарева была замужем трижды. Причем все ее мужья имели непосредственное отношение к театральному миру. Даже третий супруг артистки Михаил Филиппов служил с Гундаревой в одном театре. Но не только этим интересен Филиппов. Дело в том, что когда между ним и Натальей Георгиевной вспыхнул роман, Филиппов был зятем генсека Юрия Андропова.

Параллельные жизни

Наталья Гундарева пришла в театр имени Маяковского сразу после окончания Щукинского училища. Через 2 года туда же был приглашен и молодой актер Михаил Филиппов. К его приходу Гундарева стала уже довольно известной артисткой и снялась в нескольких фильмах. Об этом в частности пишет в своей книге «Свет погасших звезд» и журналист Федор Раззаков. Некоторое время Гундарева и Филиппов никак не контактировали в повседневной жизни, а встречались исключительно на сцене.
Жизни этих 2-х актеров текли параллельно друг другу. Гундарева дважды побывала замужем: за режиссером Леонидом Хейфецем и за своим коллегой Виктором Корешковым. Но оба брака оказались недолговечными. Филиппов же несколько лет прожил с одной женщиной, дочерью генерального секретаря Юрия Андропова Ириной. У супругов родился сын Дмитрий.

Роман с Филипповым и слежка Андропова

Однако позже Михаил Филиппов подружился с одним из сокурсников Натальи, с которым та тоже поддерживала теплые отношения. Так, по словам самой Гундаревой, они и оказались в одной компании. Тем не менее искра проскочила между ними намного позже. Как пишет сам Филиппов в своей книге «Наташа», это случилось на гастролях на Урале. Как выразился Михаил Иванович, любовь «не пришла, а поразила» их обоих.
Некоторое время влюбленные скрывали ото всех свои чувства. Тем более свободна тогда была только Гундарева, а Филиппов продолжал жить с законной супругой. И это несмотря на не слишком счастливую атмосферу в семье. Дело в том, что, как делилась в своем интервью «Экспресс-газете» внучка Брежнева, знакомая с Ириной Андроповой, та была очень ревнива и даже уговорила Юрия Владимировича установить за Филипповым слежку. Так Андропов узнал о романе зятя с известной актрисой. Ирина решила подать заявление о разводе.

Вместе и в горе, и в радости

Неизвестно, какие отношения были между Андроповым и Филипповым, но сразу после разоблачения актер попытался все исправить и как мог заглаживал свою вину перед супругой. Однако все решила смерть генсека. Именно тогда Михаил Филиппов окончательно ушел из семьи и спустя 2 года после кончины тестя зарегистрировал брак с Натальей Гундаревой. Примечательно, что только этот брак стал для актрисы по-настоящему удачным. Вместе Филиппов и Гундарева прожили почти 20 лет, до последнего дня артистки.
Между возрастом супругов был всего один год разницы, но Наталья Гундарева всегда хотела хорошо выглядеть как для мужа, так и для зрителей. Поэтому актриса не раз ложилась под нож пластического хирурга и сбрасывала вес. По одной из версий, именно эти обстоятельства могли стать причинами инсульта, который произошел у Гундаревой в 2001 году. Через 4 года, в течение которых Филиппов неотлучно находился рядом с женой, в результате второго инсульта Наталья Георгиевна скончалась. Михаил Филиппов тяжело переживал потерю любимой женщины и впоследствии даже написал о ней книгу.
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