Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья

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Известную модель укусила за ягодицу огромная свинья 

Дни.ру + ещё 10 12 февраля 2019
Неприятный курьез произошел с латиноамериканской фитнесс-моделью Мишель Левин. Это случилось во время фотосессии на Багамах.
На Мишель напали местные свиньи. Девушка спокойно шла по пляжу, снимая видеоролик, в то время как за ней увязались четыре крупных животных. Левин сначала не обратила на преследователей внимания, но внезапно одна из них кинулась к модели и укусила Мишель за ягодицу. Видеозапись дерзкого нападения фитнесс-модель выложила на свою страницу в Instagram. Ролик собрал миллионы просмотров и комментариев.
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