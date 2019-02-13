Самые красивые женщины Латинской Америки

Самые красивые и властные женщины Латинской Америки

Латинская Америка — регион, населенный яркими и страстными женщинами с интересными биографиями. Среди них есть президенты, кинозвезды, певицы и супермодели. «Лента.ру» рассказывает о властных и красивых латиноамериканках, продолжая серию публикаций о влиятельных и сексуальных представительницах разных наций, где речь уже шла о жительницах США и Индии, француженках, израильтянках и японках.

Кристина Фернандес де Киршнер

Какой бы ни была аргентинская женщина-лидер, ее всегда будут сравнивать со скандальной и незабываемой Эвитой Перон . У Кристины Фернандес де Киршнер есть немало сходства с этой знаменитой женщиной — хотя бы в том, что она тоже была женой главы государства. Киршнер — фамилия мужа Кристины, Нестора Киршнера, президента Аргентины с 2003 по 2007 год.

Пара встретилась в университете в 1970-е годы. Тогда они оба увлекались леворадикальными идеями. Кристина происходила из относительно небогатой семьи, причем ее родители поженились лишь спустя пять лет после рождения дочери. Тем не менее они смогли дать ей хорошее школьное образование, а природные способности позволили будущей президентке поступить в вуз. Чтобы не вылететь из учебного заведения, молодые супруги Киршнер оставили свои экстремистские амбиции за год до выпуска, получили дипломы и открыли адвокатскую практику.

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Молодые и амбциозные юристы вернулись в политику в 1980-е годы уже вполне легальным путем выборов, предварительно заработав себе деньги и репутацию. Кристина, обладающая живым умом и приятной внешностью, хорошо одевалась и выгодно дополняла своего супруга, когда он баллотировался на пост губернатора провинции Санта-Крус, а затем президента. Сама она побывала депутатом законодательного собрания (сначала провинции Санта-Крус, затем всей страны — Палаты Депутатов), а также дважды избиралась в Сенат.

Стараясь вызывать у избирателей ощущение надежности и респектабельности (и не вызывать ненужных параллелей с Эвой Перон), Кристина никогда не красилась в блондинку, предпочитая носить длинные темные волосы не стянутыми в прическу (опять же а-ля Эвита), а небрежно разбросанными по плечам. Неизбежную в Латинской Америке яркость костюмов президентка слегка приглушала, предпочитая лиловые, пастельные, бежевые оттенки. Будучи невысокого роста, она носила туфли на шпильке средней величины и дополняла наряд брендовыми сумками в тон костюму, например, Gucci. Присягу президентка принимала в белом: это один из двух основных цветов аргентинского флага (наряду со светло-голубым).

Венцом политической карьеры Кристины Фернандес де Киршнер стал пост президента, который она занимала с 2007 по 2015 год. Она стала первой президенткой страны, выбранной во время демократического народного волеизъявления, и второй женщиной-главой Аргентины (первой была Мария Эстела Мартинес де Перон — вторая жена президента Перона, по сути марионетка, выставленная мужем на политическую арену, чтобы сохранить власть).

Кристина Фернандес де Киршнер вместе с мужем вырастили двоих детей — Максимо и Флоренсию. В настоящий момент экс-президентка занимает пост сенатора, что дает ей иммунитет от судебного преследования по обвинению в участии в коррупционных схемах.

Вероника Кастро

Вряд ли в какой-либо стране, кроме государств бывшего СССР, мексиканская сериальная актриса Вероника Кастро могла претендовать на такую поистине всенародную славу, которой она обладала на территории «одной шестой части суши». При этом на родине она не меньше чем ролями в фильмах и сериалах известна своей вокальной карьерой (c 1973 по 2013 год она записала более 30 синглов и альбомов, главным образом, конечно, на испанском языке).

Самая известная российским зрителям роль певицы и актрисы — Марианна из сериала «Богатые тоже плачут». Съемки начались в Мехико в 1979 году, когда Кастро было 27 лет, а ее сыну Кристиану, впоследствии сделавшему карьеру поп-певца, уже пять лет. Вероника, которая никогда не выходила замуж, родила ребенка от комедийного актера Мануэля Эль Локо Вальдеса.

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С точки зрения стиля Веронике Кастро российские женщины и девушки обязаны многим. В частности, копировались ее прически и создавались вариации на их тему. Помимо просто пышной копны волос с крупными кудрями (такую же, кстати, в СССР носила Алла Пугачева ) — хита поздних 1970-х и начала 1980-х, в начале 90-х в ходу было то, что в отечественных парикмахерских называли «Аврора»: природные кудри или, за неимением таковых, перманент стригли шапочкой, а по спине спускались длинные пряди. Позже Кастро появлялась на публике с выпрямленными волосами и чрезмерно профилированной, буквально до отдельных волосков, челкой.

Певица и актриса также содействовала тому, чтобы в моду на постсоветском пространстве вошли пестрые платья с контрастным принтом, с басками и оборками (у Кастро был чрезвычайно пышный бюст и не слишком длинная шея, от которых таким образом отвлекалось внимание. Той же цели служили ее пышные воротники из крашеного меха ярких оттенков. Кастро всегда была и осталась поклонницей крупной цветной бижутерии и шляп — вполне традиционно для Мексики.

Уже немолодая, сильно за 60 актриса в наши дни продолжает ярко и броско одеваться, носить массивные украшения, позировать фотографам на вечеринках и сниматься — если не в кино и сериалах, то в телевизионных шоу. Последняя на настоящий момент программа с ее участием, La casa de las flores, вышла 2018 году.

Жизель Бундхен

Наоми Кэмпбелл и Пожалуй, самая титулованная и успешная из бразильских манекенщиц, Бундхен пользуется статусом супермодели, который до нее традиционно присваивали легендарным супермоделям 1990-х во главе с Клаудией Шиффер Синди Кроуфорд . Одна из самых прекрасных девушек Латинской Америки родилась в штате Риу-Гранди-ду-Сул в семье выходцев из Германии.

Ее модельная судьба — пример того, что и природа, и удача прихотливы: в семье Бундхен, кроме самой Жизель, было еще четыре дочери (от тех же самых родителей), к тому же одна из них — сестра-близнец супермодели. Все девушки попытались улучшить материальное положение семьи с помощью карьеры модели, но головокружительная слава ждала только Жизель.

Ее жизнь так или иначе была связана со спортом: в школе она играла за волейбольную команду Sogipa, потом, естественно, занималась фитнесом и рекламировала не только белье Victoria's Secret (Жизель была одним из «ангелов», лиц этой марки), но и спортивную одежду. С 2007 года она встречалась, а затем стала женой Тома Брэди, игрока в американский футбол из команды «Нью-Ингленд Пэтриотс»: он занял в сердце Жизель место кинозвезды Леонардо Ди Каприо , который был ее партнером с 2000 по 2005 год, и стал отцом детей фотомодели.

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Но самым эпохальным «спортивным» эпизодом в жизни Бундхен стало ее участие в церемонии открытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Самую красивую женщину Бразилии, тогда уже объявившую о завершении модельной карьеры, пригласили стать «лицом» страны во время важнейшего для всего континента спортивного мероприятия. До этого такую же роль Жизель сыграла и на чемпионате мира по футболу, проходившем в Бразилии в 2014 году: супермодель вручила массивный золотой кубок капитану команды-победительницы соревнований (выиграла Германия).

Прекрасная фигура Жизель позволяет ей носить любые наряды или вовсе обходиться без них. На красной ковровой дорожке она сопровождала Ди Каприо в вечернем наряде Dior, ходила по подиуму на показах Alexander McQueen, Ralph Lauren, Saint Laurent, участвовала в рекламной кампании масс-маркета Zara. В 2015 году Жизель отметила 20-летие своей модельной карьеры выходом книги, где опубликовала свои фотопортреты и фотосессии разных лет, в том числе и те, где была изображена обнаженной. Как многие ее коллеги, она пробовала себя в бизнесе: запустила косметический бренд Sejaa Pure Skincare и марку белья Brazilian Intimates.

Сальма Хайек

Хайек — не только мексиканка, покорившая Голливуд, но и мексиканка, в буквальном смысле слова покорившая мир европейской моды: ей удалось завоевать одного из модных магнатов — Франсуа-Анри Пино, председателя правления и CEO компании Kering. Причем, вразрез с пошлыми разговорчиками о том, что если магнат женится на актрисе, то непременно на молоденькой, Пино старше Сальмы, с которой он заключил законный брак в 2009 году (уже после рождения их общей дочери Валентины Паломы Пино), всего на четыре года: разница практически незаметная даже в обычных любовных союзах.

Пино можно понять: его избранница обращает на себя внимание даже в сравнении с его предыдущей пассией, супермоделью Линдой Евангелистой. Мексиканский темперамент Хайек позволил ей сыграть на равных с Антонио Бандерасом в фильме-вестерне с центральноамериканским колоритом «Отчаянный», а талант продюсера дал возможность исполнить мечту ее юности и сняться в роли художницы Фриды Кало в байопике «Фрида» (за эту роль Хайек получила номинацию на «Оскар»).

Легко себе представить, что супруга владельца компании, в которую входят, в числе прочего, модные дома Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, производитель аксессуаров Bottega Veneta, ювелирные марки Boucheron и Pomellato, одевается более чем хорошо. После того как Kering во главе с Пино приобрел итальянский ювелирный бренд Pomellato, Хайек стала его лицом, сменив на этом почетном посту Тильду Суинтон (которая, увы, не была женой Пино, но зато в свое время получила «Оскара»).

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Сальма Хайек, как и многие ее соотечественницы, — обладательница роскошного бюста, который отнюдь не прячет, предпочитая декольтированные вечерние и коктейльные платья, подчеркивая грудь облегающими топами из джерси и драпировками. В 2000-е, когда мини были очень популярны, она носила очень короткие платья-футляры с высокими сапогами на шпильке. С возрастом гардероб супруги магната Пино стал несколько спокойней, но она по-прежнему любит яркие цвета: например, сочетает классические синие брюки с ярко-красным пальто или оранжевое платье-футляр с облегающим жакетом оттенка электрик. Весной 2018 года Хайек потрясла публику, появившись на «Оскаре» в расшитом лиловыми пайетками платье Gucci в древнеримском стиле, обильно украшенном стразами. Впрочем, «Оскара» она пока так и не получила.

Шакира

42-летняя Шакира (ее полное имя — Шакира Изабель Мебарак Риполь), дочь колумбийки и выходца из Ливана, — одна из самых успешных поп-, латино-поп и R&B-исполнительниц своего поколения. Карьеру она начала в 13 лет: ее первый альбом Magia вышел на лейбле Sony Music Colombia и состоял из песен, которые девочка сочинила сама начиная с 8-летнего возраста. Талантливый ребенок привлек внимание профессиональных продюсеров, которые дали Шакире путевку в жизнь. За первым альбомом последовали еще десять, последний на настоящий момент, диск El Dorado, с поддержкой которого она отправилась в длительный гастрольный тур по Северной и Южной Америке, вышел в 2017 году.

Одним из особых талантов исполнительницы с раннего возраста был ее навык в танце живота, который девушка, вероятно, унаследовала от своих ближневосточных предков. Блондинка с длинными вьющимися волосами нередко потрясала фанатов, появляясь на эстраде почти полуобнаженной, в бралете под цвет кожи и юбке из бахромы, и исполняя па танца живота.

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Для R&B-композиций Шакира выбирала более характерные для этого стиля музыки наряды: облегающие топы с принтом и кружевные накидки, блестящие виниловые брюки ярких оттенков. Для выходов на красные дорожки звезда предпочитает подчеркивающие ее формы платья-футляры с блестками или металлическими деталями (один из ее нарядов напоминал золотую мозаику). На церемонию открытия собственной звезды на голливудской Аллее Славы она надела рок-н-ролльный белый пиджак с акцентом на линию плеча.