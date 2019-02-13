Звезды, променявшие мужчин на романы с женщинами

Ведь никто не поймет тонкую женскую душевную организацию так, как другая женщина — куда уж грубым мужчинам.

Сара Полсон

Киноафиша

На протяжении многих лет Сара Полсон оставалась актрисой второго плана, а затем, уже в зрелом возрасте, вдруг пережила головокружительный карьерный взлет благодаря Райану Мёрфи , который вот уже несколько лет подряд «автоматически» отдает ей главные роли в своих телесериалах. В начале двухтысячных Сара Полсон состояла в серьёзных отношениях с коллегой актрисой Черри Джонс . Затем, когда из этих отношений ничего не вышло, она вернулась к мужскому полу и закрутила роман со сценаристом Трейси Леттсом. Сейчас же Сара Полсон встречается с Холланд Тейлор, и этот роман таблоиды без устали обсуждают не столько из-за того, что Сара вновь встречается с женщиной, сколько из-за разницы в возрасте влюблённых: Саре сейчас 44 года, а ее избраннице — 76. Сама Полсон публично признавала, что я её жизнь можно назвать «нетрадиционной», однако сама актриса не променяла бы ее ни на одну другую.

Линдси Лохан

Киноафиша

Это сейчас актриса делит свое время между Дубаем и Грецией, где развивает собственную сеть ночных клубов, а когда-то она не вылезала из ночных клубов Лос-Анджелеса, где компанию ей составляли другие представители «золотой молодёжи» Голливуда. В разное время Линдси Лохан приписывали романы с такими актерами, как Колин Фаррелл Джеймс Франко , а затем Линдси на несколько лет оказалась в отношениях с девушкой — Самантой Ронсон, сестрой известнейшего музыкального продюсера Марка Ронсона. Сама актриса позднее описывала эти отношения как «токсичные», так что неудивительно, что после романа с Ронсон Лохан переключилась обратно на мужской пол. Впрочем, и здесь Линдси не повезло: со своим последним избранником, миллионером Егором Тарабасовым, она тоже со скандалом рассталась.

Кристен Стюарт

Киноафиша

После романа с коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном и последовавшей за этим интрижки с режиссером Рупертом Сандерсом Кристен Стюарт совершила «ход конём» — и вообще отказалась от мужчин, переключивщись на женский пол. На протяжении почти 2 лет Кристен Стюарт встречалась с моделью Victoria's Secret Stella Maxwell, успела совершить публичный каминг-аут, а потом, расставшись со Стеллой, закрутила роман со стилистом и фэшн-блогером Сарой Динкин.

Кара Делевинь

Киноафиша

Нетрадиционными предпочтениями Кары Делевинь сегодня никого особо не удивить, хотя изначально модель и актриса встречалась исключительно с мужчинами — например, Дэйном ДеХааном, с которым позднее снялась в блокбастере Люка Бессона «Валериан и Город тысячи планет». Однако чем большую популярность Кара набирала в Голливуде как актриса, тем чаще ее видели в компании сугубо женской. Сначала это была открытая представительница ЛГБТ Мишель Родригес, звезда «Форсажа», а с недавних пор — Эшли Бенсон , звезда сериала «Милые обманщицы».

Деми Ловато

Киноафиша

На протяжении нескольких лет Деми встречалась с певцом и актером Уилмером Вальдеррамой, и разрыв пары оказался шоком для поклонников певицы. Ещё большим шоком стало то, что Деми не захотела возвращаться к бывшему бойфренду, а вместо этого переключилась на женский пол. В сентябре 2017 года папарацци сфотографировали Ловато на свидании с некоей таинственной красоткой. Оказалось, что это открытая представительница ЛГБТ, диджей Лорен Абедини. Деми и ее новая подружка побывали на свидание в Диснейленде и порадовали папарацци романтичной прогулкой по Лос-Анджелесу, во время которой держались за руки. Долго эти отношения не продлились — в 2018 году, как мы помним, Деми вообще попала в реабилитационную клинику после передозировки. В рехабе Ловато, по-видимому, переоценила некоторые свои ценности, потому что сейчас встречается с мужчиной — ещё одним бывшим пациентом реабилитационной клиники, дизайнером Генри Леви.

Дрю Бэрримор

Киноафиша

Задолго до нынешних старлеток со своим полом экспериментировала Дрю Бэрримор. Много лет назад ей приписывали роман с журналисткой и редактором журнала Jane по имени Джейн Прэтт. Возможно, на такие эксперименты Дрю подвигло расставание с очередным бойфрендом, но факт остается фактом: Бэрримор и сама публично признавалась, что в какой-то момент своей жизни состояла в отношениях с женщиной — хотя имя называть отказалась. А вот Джейн Прэтт оказалась не такой дипломатичной и в интервью изданию Us Magazine как-то заявила, что в конце девяностых у неё был роман с Дрю Бэрримор, о котором она когда-нибудь надеется рассказать всю правду.

Анджелина Джоли

Киноафиша

В 1995 году, снимаясь в фильме «Хакеры», Анджелина Джоли влюбилась в своего коллегу, Джонни Ли Миллера , за которого впоследствии, в 1996 году, вышла замуж. Интересно, что первый брак Джоли мог бы не состояться — поскольку приблизительно во время знакомства с Миллером Джоли познакомилась еще и с Дженни Шимицу, коллегой по своему фильму «Ложный огонь», и это, по словам самой Анджелины, была «любовь с первого взгляда». «Я влюбилась в неё в ту же секунду, как её увидела, — признавалась позднее Джоли. — Наверное, я бы вышла замуж за Дженни, если бы не вышла за своего первого мужа».

Собственно, наличие первого мужа Анджелину не остановило: прямо во время своего трехлетнего брака с Миллером она регулярно виделась с Шимицу, что, по признанию самой Джоли, внесло свой вклад в окончание их брака с Джонни в 1999 году.

Эмбер Херд

Киноафиша

В «списке трофеев» Эмбер Херд можно встретить достаточно громкие мужские имена — чего стоит только её скандально закончившийся разводом брак с Джонни Деппом или последовавший за этим роман с миллиардером Илоном Маском . Ещё до того, как «заарканить» Деппа, Эмбер Херд состояла в отношениях с женщиной — фотографом Тасей Ван Ри, о романе с которой официально стало известно только во время бракоразводного процесса Херд с Деппом. Сама Эмбер неоднократно подчеркивала, что не ограничивается традиционными рамками, и какие-то ярлыки относительно собственной ориентации вешать на себя не собирается — ей-де просто нравится тот, кто нравится, и загонять себя в жесткие рамки актриса не хочет.

Синтия Никсон

Киноафиша

Звезда культового сериала на протяжении многих лет была замужем за мужчиной — актриса вышла замуж за школьного учителя в 1988 году и прожила в браке с ним до 2003 года. А в 2002 году случилось событие, которое поменяла всю жизнь Синтии — она познакомилась с Кристин Маринони, которая впоследствии стала ее женой. С 2004 года Синтия и Кристин начали встречаться, а в 2012 году узаконили отношения, сочетавшись браком.