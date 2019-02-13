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Успенская назвала четыре условия своей хорошей фигуры 

Passion.ru + ещё 5 17 часов назад
Фото: Passion.ru
Певица Любовь Успенская рассказала, как держит себя в форме.
Фигуре певицы Любови Успенской завидуют многие подписчицы ее блога. На вопрос редактора журнала «СтарХит», как ей удается держать себя в форме.
«Занимаюсь йогой. Правда, на нее сейчас времени не остается. Надо как-то опять возобновить. Иногда могу позволить себе массажистов»,
— поделилась она.
Певица также призналась, что старается правильно питаться и каждое лето бывает на море: «Летом обязательно требуется море. Оно помогает прийти в себя, лечит горло. Сейчас выделяю на отпуск месяц, раньше — три».
«Есть баня-хаммам, но за шесть, что живу в этом доме, я ходила туда всего пару раз»,
— пожаловалась звезда.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Любовь Успенская , StarHit
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