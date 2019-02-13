Равшана Куркова удивила фолловеров смелым образом 

38-летняя актриса снялась в необычной фотосессии.
Равшана Куркова уже много лет верна длинным темным волосам. Но несколько часов назад актриса в своем Instagram разместила фотографии, на которых представала в неожиданном образе. На голове у Равшаны красуется сиреневый парик с челкой, а лицо украшено веснушками-стразами.
В комментариях фолловеры актрисы стали сравнивать ее новый образ с различными персонажами и даже певицами: Сейлор Мун, Мальвиной, Лилу из фильма «Пятый элемент» и Кристиной Агилерой, а другие начали оставлять комплименты Равшане: «Обалдеть, красиво!»; «Девочка-припевочка»; «Куколка»; «Воу! Каждый раз такая разная!»; «Цветная, прям кукольная»; «И даже это вам пошло!»; «В любом образе прекрасны».