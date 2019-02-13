Равшана Куркова удивила фолловеров смелым образом

38-летняя актриса снялась в необычной фотосессии.

В комментариях фолловеры актрисы стали сравнивать ее новый образ с различными персонажами и даже певицами: Сейлор Мун, Мальвиной, Лилу из фильма «Пятый элемент» и Кристиной Агилерой, а другие начали оставлять комплименты Равшане: «Обалдеть, красиво!»; «Девочка-припевочка»; «Куколка»; «Воу! Каждый раз такая разная!»; «Цветная, прям кукольная»; «И даже это вам пошло!»; «В любом образе прекрасны».