Барановская рассказала о любимом человеке 

Телеведущая призналась, что спустя долгое время обернулась в сторону личной жизни. И ее дети в этом активно помогают.
Ведущая «Мужское/Женское» и «Модного приговора» заметила, что как только в ее жизни появится любимый человек, то она начнет проводить с ним время.
«Часто говорю, что у меня просто физически нет времени на отношения. Конечно, я лукавлю. Когда появится тот самый человек, то появится и время, которое я буду хотеть с ним проводить, — призналась Юлия в интервью «Антенне». — Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону. И была растрогана, когда Яна на Новый год попросила в письме у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива».
Кстати, дети теледивы видят рядом с мамой особенного мужчину.
«Яна хочет, чтобы рядом с мамой был настоящий принц. Артем же, наоборот, считает, что любовь может случиться в любую минуту и с кем угодно. На что дочка ему говорит: «Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца». И так они спорят между собой. Раньше они никогда не спрашивали, кто мне звонит или присылает сообщения, теперь же им все интересно — с кем общаюсь, куда иду, кто подарил»,
— рассказала Барановская.
Также знаменитость сообщила, что у старшего сына, 13-летнего Артема, уже появилась подруга…
«Артем растет мужчиной. Щедрым, заботливым. Например, у него есть подруга, он подходит ко мне и говорит: «Мам, а мы можем купить ей в подарок что-нибудь приличное?» Я понимаю, что ему неудобно сказать слово «дорогое» и он пытается его обойти, но хочет сделать особенный сюрприз, — продолжила Юлия. — И я отвечаю: «Можем». По мне, здорово, что он так старается, пусть с детства привыкает. Если мужчина не щедрый, то он уже не мужчина. Он может быть каким угодно, но вот жадным просто не имеет права быть».