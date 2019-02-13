Барановская рассказала о любимом человеке

Телеведущая призналась, что спустя долгое время обернулась в сторону личной жизни. И ее дети в этом активно помогают.

Ведущая «Мужское/Женское» и «Модного приговора» заметила, что как только в ее жизни появится любимый человек, то она начнет проводить с ним время.

«Часто говорю, что у меня просто физически нет времени на отношения. Конечно, я лукавлю. Когда появится тот самый человек, то появится и время, которое я буду хотеть с ним проводить, — призналась Юлия в интервью «Антенне». — Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону. И была растрогана, когда Яна на Новый год попросила в письме у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива».

Кстати, дети теледивы видят рядом с мамой особенного мужчину.

«Яна хочет, чтобы рядом с мамой был настоящий принц. Артем же, наоборот, считает, что любовь может случиться в любую минуту и с кем угодно. На что дочка ему говорит: «Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца». И так они спорят между собой. Раньше они никогда не спрашивали, кто мне звонит или присылает сообщения, теперь же им все интересно — с кем общаюсь, куда иду, кто подарил»,

— рассказала Барановская.

Также знаменитость сообщила, что у старшего сына, 13-летнего Артема, уже появилась подруга…