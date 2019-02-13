Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барановская рассказала о любимом человеке 

WDay.ru 16 часов назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая призналась, что спустя долгое время обернулась в сторону личной жизни. И ее дети в этом активно помогают.
Ведущая «Мужское/Женское» и «Модного приговора» заметила, что как только в ее жизни появится любимый человек, то она начнет проводить с ним время.
«Часто говорю, что у меня просто физически нет времени на отношения. Конечно, я лукавлю. Когда появится тот самый человек, то появится и время, которое я буду хотеть с ним проводить, — призналась Юлия в интервью «Антенне». — Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону. И была растрогана, когда Яна на Новый год попросила в письме у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива».
Кстати, дети теледивы видят рядом с мамой особенного мужчину.
«Яна хочет, чтобы рядом с мамой был настоящий принц. Артем же, наоборот, считает, что любовь может случиться в любую минуту и с кем угодно. На что дочка ему говорит: «Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца». И так они спорят между собой. Раньше они никогда не спрашивали, кто мне звонит или присылает сообщения, теперь же им все интересно — с кем общаюсь, куда иду, кто подарил»,
— рассказала Барановская.
Также знаменитость сообщила, что у старшего сына, 13-летнего Артема, уже появилась подруга…
«Артем растет мужчиной. Щедрым, заботливым. Например, у него есть подруга, он подходит ко мне и говорит: «Мам, а мы можем купить ей в подарок что-нибудь приличное?» Я понимаю, что ему неудобно сказать слово «дорогое» и он пытается его обойти, но хочет сделать особенный сюрприз, — продолжила Юлия. — И я отвечаю: «Можем». По мне, здорово, что он так старается, пусть с детства привыкает. Если мужчина не щедрый, то он уже не мужчина. Он может быть каким угодно, но вот жадным просто не имеет права быть».
WDay.ru: последние новости
Свинья на пляже укусила фитнес-модель за мягкое место Модель стала знаменитой благодаря растяжкам на животе Дженнифер Энистон 50 лет: богатая, но не счастливая
Женский форум5
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение