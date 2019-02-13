Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яковлева считает, что мужчины от природы трусоваты 

Teleprogramma.pro + ещё 1 12 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
По мнению актрисы, они совершают подвиги, чтобы преодолеть страхи.
Известная актриса Елена Яковлева сыграла не в одном десятке замечательных картин. Один из недавних фильмов с ее участием — «Елки последние». По сюжету, ее любимый в исполнении Дмитрия Нагиева никак не может объясниться женщине в любви. Он сидит на даче и просто пьет, считая, что не достоин женщины.
Яковлева отметила, что Нагиеву хорошо даются такие роли. При этом в передачах он с бабочкой и в очках, уверенный в себе мачо. Однако на экране ему удается перевоплотиться порой в совсем другие образы. Она считает, что образ мачо сидит в Нагиеве где-то глубоко в душе. На самом же деле он типичный российский мужик.
Яковлева заметила, что все представители сильного пола на самом деле трусоваты. Это, как она считает, в них от природы. Однако именно трусость толкает их на совершение больших подвигов. Таким образом, по словам актрисы, мужчины преодолевают свои страхи, сообщает «Комсомольская правда».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это моя следующая пассия!»: Прилучный с юмором объяснил жене, почему смотрит шоу «Давай поженимся» с Гузеевой Бывшая жена Ивана Краско призналась, что никогда его не любила Видео: свинья укусила за ягодицу известную фитнес-модель Мишель Левин
Женский форум4
Звёзды , Дмитрий Нагиев , Елена Яковлева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение