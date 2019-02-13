Яковлева считает, что мужчины от природы трусоваты 

По мнению актрисы, они совершают подвиги, чтобы преодолеть страхи.
Известная актриса Елена Яковлева сыграла не в одном десятке замечательных картин. Один из недавних фильмов с ее участием — «Елки последние». По сюжету, ее любимый в исполнении Дмитрия Нагиева никак не может объясниться женщине в любви. Он сидит на даче и просто пьет, считая, что не достоин женщины.
Яковлева отметила, что Нагиеву хорошо даются такие роли. При этом в передачах он с бабочкой и в очках, уверенный в себе мачо. Однако на экране ему удается перевоплотиться порой в совсем другие образы. Она считает, что образ мачо сидит в Нагиеве где-то глубоко в душе. На самом же деле он типичный российский мужик.
Яковлева заметила, что все представители сильного пола на самом деле трусоваты. Это, как она считает, в них от природы. Однако именно трусость толкает их на совершение больших подвигов. Таким образом, по словам актрисы, мужчины преодолевают свои страхи, сообщает «Комсомольская правда».