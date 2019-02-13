Яковлева считает, что мужчины от природы трусоваты

По мнению актрисы, они совершают подвиги, чтобы преодолеть страхи.

Известная актриса Елена Яковлева сыграла не в одном десятке замечательных картин. Один из недавних фильмов с ее участием — «Елки последние». По сюжету, ее любимый в исполнении Дмитрия Нагиева никак не может объясниться женщине в любви. Он сидит на даче и просто пьет, считая, что не достоин женщины.

Яковлева отметила, что Нагиеву хорошо даются такие роли. При этом в передачах он с бабочкой и в очках, уверенный в себе мачо. Однако на экране ему удается перевоплотиться порой в совсем другие образы. Она считает, что образ мачо сидит в Нагиеве где-то глубоко в душе. На самом же деле он типичный российский мужик.