Модель стала знаменитой из-за растяжек на животе

Теперь Челси Отрам хорошо зарабатывает на неидеальной фигуре.

23-летняя модель, несмотря на свой возраст, уже счастливая мама. Ее дочке Амаре сейчас три года. И именно после рождения ребенка фигура Челси, которой она раньше гордилась, сильно изменилась. Как и все молодые мамочки, девушка набрала лишние килограммы. Но самым печальным был даже не лишний вес (все-таки до плюс-сайз модели Отрам даже тогда было далеко), а ужасные растяжки, которые появились у нее на животе. Как Челси ни боролась с ними, уходить они не хотели.

@ccokez

Примерно через год борьбы с несовершенствами Челси устала и решила извлечь хоть какую-то пользу из того, как поменялось ее тело. В 2017 году Отрам впервые выложила честный, неотфотошопленный снимок в нижнем белье в социальные сети, и благодаря этому ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Сначала к ней на страничку пришло много новых подписчиков. Были среди них и хейтеры, и те, кто искренне восхищался смелостью искренностью молодой мамы. А затем девушкой стали интересоваться скауты.

Когда к ней обратилось модельное агентство, Челси игнорировала их в течение года. Она предполагала, что они не захотят работать с ней, если она не сможет сбросить вес и что-то сделать с растяжками. «Ребята, извините, я не модельного размера, спасибо за предложение, — говорила им Отрам.

»Они сказали: мы знаем, но хотим пригласить вас на кастинг, и это был поворотный момент для меня, — вспоминает Челси — В итоге, вместо того, чтобы скрыть мои растяжки, дизайнеры акцентируют на них внимание. Бренды нанимают меня из-за моих растяжек. За два года у меня был только один бренд, который «улучшил» мое тело в рекламе с помощью фотошопа, и больше я с ними дел не имею».

Сейчас Челси постоянно работает с несколькими марками сразу, снимаясь в рекламе и позируя для каталогов. А свои растяжки любовно называет «тигриными полосками». Но не забывает и о естественных, не глянцевых фото, которые вдохновляют многих женщин, столкнувшихся с похожей проблемой.

«Люди видят идеальных моделей и думают, что такого совершенства им никогда не достичь. Поэтому они говорят, что я, честно показывая свои недостатки, помогаю им принять и полюбить себя. Отклики, которые я получаю каждый раз, публикуя новую фотографию, трогают до глубины души и заставляют меня продолжать».

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