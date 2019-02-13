Анастасия Волочкова заявила, что Игорь Вдовин «содержит баб» на ее деньги

Теплым отношениям балерины Анастасии Волочковой с бывшим мужем Игорем Вдовиным неожиданно пришел конец. Еще недавно танцовщица выкладывала совместные снимки с мужчиной, который приезжал в ее дом в гости к их совместной дочери Арише. Казалось, что у пары все хорошо и былые недомолвки позади. Однако не все так просто.

Балерина считает, что своей популярностью Вдовин обязан именно ей. По ее словам, у него никогда не было больших денег, а содержала его именно она. По мнению танцовщицы, бизнесмен считает, что расплатился с ней, отдав недостроенные квартиры в Астрахани. Однако, по ее мнению, этого явно недостаточно. Такая подачка ей не нужна. «Если он благородный человек, то возьмет деньги у партнеров и расплатится со мной», — заявила она.