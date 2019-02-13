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Анастасия Волочкова заявила, что Игорь Вдовин «содержит баб» на ее деньги 

Teleprogramma.pro 16 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Теплым отношениям балерины Анастасии Волочковой с бывшим мужем Игорем Вдовиным неожиданно пришел конец. Еще недавно танцовщица выкладывала совместные снимки с мужчиной, который приезжал в ее дом в гости к их совместной дочери Арише. Казалось, что у пары все хорошо и былые недомолвки позади. Однако не все так просто.
Балерина считает, что своей популярностью Вдовин обязан именно ей. По ее словам, у него никогда не было больших денег, а содержала его именно она. По мнению танцовщицы, бизнесмен считает, что расплатился с ней, отдав недостроенные квартиры в Астрахани. Однако, по ее мнению, этого явно недостаточно. Такая подачка ей не нужна. «Если он благородный человек, то возьмет деньги у партнеров и расплатится со мной», — заявила она.
Волочкова заметила, что несколько лет назад ограбили дом, который она арендовала. Она сразу заподозрила в краже имущества из апартаментов бывшего мужа. Она высказала свои догадки в полиции. В итоге Вдовин испугался, во всем признался, но она его простила и не стала упекать за решетку. Балерина считает, что сейчас бизнесмен живет на ее деньги и содержит своих баб. По ее словам, чужого добра ей не надо, но и своего она прощать не намерена. Деньги она заработала потом, кровью и мозолями, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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