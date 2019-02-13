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Дженнифер Энистон снялась топлес в день своего 50-летия 

Я Покупаю 16 часов назад
Фото: Я Покупаю
Актриса 11 февраля отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет. Но последние фото наглядно свидетельствуют: Дженнифер выглядит минимум на 20 лет моложе! На странице друга Энистон Криса Макмиллана в Instagram появился оригинальный черно-белый снимок, на котором Дженнифер снялась в обнимку с Крисом топлес. Этот кадр стилист трогательно подписал: «С днем рождения, Джен. Моя подруга. Мое вдохновение. Мой учитель. Я люблю эту девочку больше всех».
@mrchrismcmillan
Поклонники актрисы решили, что у Джен новый роман, однако она сама посмеялась над такими догадками. Энистон отметила, что Крис — это ее давний приятель, ни о каких романтических отношениях не может быть и речи. Правда, фолловеры недоумевают: с друзьями не проводят такие откровенные съемки.
@mrchrismcmillan
В общем, Джен умеет интриговать. К слову, на ее празднике в честь 50-летия появился и сам Брэ Питт, который трогательно поздравил экс-возлюбленную.
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Звёзды , Дженнифер Энистон
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