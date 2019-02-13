Яна Рудковская придумала сыну новое прозвище вместо «Гном Гномыча»

Звезда назвала своего ребенка в Instagram «ЧебуСашка».

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская снова удивила фанатов прозвищем для сына. Если до этого поклонники активно обсуждали тот факт, что Рудковская постоянно зовет ребенка Гном Гномычем, и даже завела ему под этими именем аккаунт в Instagram, то теперь она решила, вероятно, сравнить мальчика с Чебурашкой.

Звезда опубликовала видео с сыном, на котором тот в костюме Чебурашки машет рукой, говорит несколько слов по-японски, а потом катается по льду. В подписи Рудковская указала, что «ЧебуСашка» «летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу».

Ранее она уже писала о планах отправиться в страну восходящего солнца в ближайшие дно, но только сейчас Рудковская раскрыла цель визита. Фанатам ведущей новое прозвище понравилось, а кроме того, в комментариях многие написали, что мальчику идет костюм Чебурашки.