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Яна Рудковская придумала сыну новое прозвище вместо «Гном Гномыча» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 14 часов назад
Звезда назвала своего ребенка в Instagram «ЧебуСашка».
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская снова удивила фанатов прозвищем для сына. Если до этого поклонники активно обсуждали тот факт, что Рудковская постоянно зовет ребенка Гном Гномычем, и даже завела ему под этими именем аккаунт в Instagram, то теперь она решила, вероятно, сравнить мальчика с Чебурашкой.
Звезда опубликовала видео с сыном, на котором тот в костюме Чебурашки машет рукой, говорит несколько слов по-японски, а потом катается по льду. В подписи Рудковская указала, что «ЧебуСашка» «летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу».
Ранее она уже писала о планах отправиться в страну восходящего солнца в ближайшие дно, но только сейчас Рудковская раскрыла цель визита. Фанатам ведущей новое прозвище понравилось, а кроме того, в комментариях многие написали, что мальчику идет костюм Чебурашки.
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Звёзды , Видео , Шоу-бизнес , Яна Рудковская
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