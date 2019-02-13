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Сын Диброва попробовал свои силы в роли телеведущего 

Teleprogramma.pro + ещё 1 15 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный телеведущий Дмитрий Дибров от брака с молодой супругой Полиной воспитывает трех детей. Восьмилетнего Александра, пятилетнего Федора и трёхлетнего Илью. Ведущий не раз говорил, что он безумно счастлив. Между тем средний сын знаменитости Федор попробовал свои силы на телевидении и для первого раза у него неплохо получилось.
Как рассказала Полина Диброва, Федор вел программу «Прогнозик погодки» на телеканале «Супер». Мальчика попросили объяснить, что делать, когда на улице холодно. Он на какое-то время засмущался и стал тихо говорить. На помощь пришли режиссеры и мама. Она стала широко улыбаться и волнение у четырехлетнего ребенка улетучилось.
Полина Диброва отметила, что старший сын семейства Саша заявил, что он бы лучше провел программу, однако его поезд ушел. В съемках данной передачи могут принимать участие дети, которым не больше пяти лет. Мама семейства считает, что в будущем ее сын Федя выберет творческую профессию. Он обожает переодеваться и представать в неожиданных образах, сообщает «СтарХит».
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Звёзды , Дети , Дмитрий Дибров , StarHit
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