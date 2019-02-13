Сын Диброва попробовал свои силы в роли телеведущего

Известный телеведущий Дмитрий Дибров от брака с молодой супругой Полиной воспитывает трех детей. Восьмилетнего Александра, пятилетнего Федора и трёхлетнего Илью. Ведущий не раз говорил, что он безумно счастлив. Между тем средний сын знаменитости Федор попробовал свои силы на телевидении и для первого раза у него неплохо получилось.

Как рассказала Полина Диброва, Федор вел программу «Прогнозик погодки» на телеканале «Супер». Мальчика попросили объяснить, что делать, когда на улице холодно. Он на какое-то время засмущался и стал тихо говорить. На помощь пришли режиссеры и мама. Она стала широко улыбаться и волнение у четырехлетнего ребенка улетучилось.