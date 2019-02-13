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Почему Дмитрия Марьянова не спасли 

Рамблер 14 часов назад
47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года, однако до сих пор не утихают споры о причине смерти. Большинство винит в смерти артиста Оксану Богданову, руководителя реабилитационного центра, где провёл последние дни Марьянов. Теперь её заподозрили в оставлении в опасности. Выяснилось, что в день кончины Дмитрий плохо себя чувствовал и неоднократно жаловался, сотрудники центра докладывали об этом директору, но та не реагировала. Неотложку в конце концов вызвали, но было уже поздно. Можно ли было спасти Дмитрия Марьянова? Почему руководство реабилитационного центра не стало вызывать медиков? Узнайте об этом из видео.
Звёзды , Видео , Здоровье , Дмитрий Марьянов
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