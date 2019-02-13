«Крылышки, булочки, пельмешки»: Седокова показала стальной пресс

Анна Седокова опубликовала у себя в Instagram селфи, на котором похвастала умопомрачительно плоским прессом, обнажив стальные мышцы под коротким топом. В подписи к снимку певица рассказала, что когда ее располневшие формы подвергли критике, она начала работать над собой, что было трудно, ведь красотка всегда любила поесть.

"Я много ем. Вот прям много. Аббревиатура ПП для меня долгое время ничего не значила. Крылышки, булочки, пельмешки — заверните все. Потом встала на весы и опа — 68. Рост у меня 172. Я всегда принимала себя такой есть и бодипозитив мое все. Но после третьего бэбика как то все пошло не так. Сразу полнели ноги. Верхняя часть и вы понимаете, что о шортах пришлось забыть. Я с завистью смотрела на красоток в мини и думала — ну как же они так могут? Мини из моего гардероба исчезло, появились утягивающие трусики. Диеты — вообще не мое. Я понятия не имею, когда завтра встану, может быть в 4 утра вылет или в 2 ночи концерт. Уже два дня питаюсь в клинике правильной едой. Открыла для себя хлеб без муки, да, я деревня. Гречневый идет туго, но льняной ничего. Ем рыбу, которую на дух не переносила, только в суши", — написала Седокова, также посоветовав подписчицам практиковать интервальное питание — не есть 16 часов, позавтракать, а еще через 8 часов поужинать и не забывать про спорт.

А у вас есть любимая диета?

Текст:Александра Лисица