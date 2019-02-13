Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылышки, булочки, пельмешки»: Седокова показала стальной пресс 

WMJ.ru 14 часов назад
36-летняя певица Анна Седокова рассказала, как ей приходится худеть.
Анна Седокова опубликовала у себя в Instagram селфи, на котором похвастала умопомрачительно плоским прессом, обнажив стальные мышцы под коротким топом. В подписи к снимку певица рассказала, что когда ее располневшие формы подвергли критике, она начала работать над собой, что было трудно, ведь красотка всегда любила поесть.
"Я много ем. Вот прям много. Аббревиатура ПП для меня долгое время ничего не значила. Крылышки, булочки, пельмешки — заверните все. Потом встала на весы и опа — 68. Рост у меня 172. Я всегда принимала себя такой есть и бодипозитив мое все. Но после третьего бэбика как то все пошло не так. Сразу полнели ноги. Верхняя часть и вы понимаете, что о шортах пришлось забыть. Я с завистью смотрела на красоток в мини и думала — ну как же они так могут? Мини из моего гардероба исчезло, появились утягивающие трусики. Диеты — вообще не мое. Я понятия не имею, когда завтра встану, может быть в 4 утра вылет или в 2 ночи концерт. Уже два дня питаюсь в клинике правильной едой. Открыла для себя хлеб без муки, да, я деревня. Гречневый идет туго, но льняной ничего. Ем рыбу, которую на дух не переносила, только в суши", — написала Седокова, также посоветовав подписчицам практиковать интервальное питание — не есть 16 часов, позавтракать, а еще через 8 часов поужинать и не забывать про спорт.
А у вас есть любимая диета?
Текст:Александра Лисица
WMJ.ru: последние новости
Волочкова, подвинься! Чадов показал идеальный поперечный шпагат Видео дня: пляжная свинья покусала аппетитную модель Мишель Левин на Багамах Сиреневые волосы и стразы-веснушки: Равшана Куркова удивила фолловеров смелым образом
Женский форум4
Звёзды , Видео , Анна Седокова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение