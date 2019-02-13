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Юлиан и Анастасия: звезды 90-х готовятся к свадьбе 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярные в 1990-е годы певцы Юлиан и Анастасия решили пожениться. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» они рассказали, что уже подали заявление в ЗАГС и готовятся к свадьбе в середине марта.
Невеста рассказала, что не хочет шикарного торжества, а жених, наоборот, мечтает о пышной свадьбе. Они сообщили, что праздник пройдет в одном из столичных ресторанов, торт уже заказан, и теперь они заняты подбором нарядов.
Для 53-летней певицы Анастасии это брак станет седьмым, а 45-летний Юлиан женится впервые.
Анастасия прославилась такими песнями как «Королева золотого песка», «Высокий каблук» и «Мамин крестик», а заслуженный артист России Юлиан — «Русским вальсом». В середине 1990-х он был официальным исполнителем Гимна Москвы.
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