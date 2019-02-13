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«Когда умер Осин, сказала директору: следующим будет Крис»: Успенская предсказала смерть Кельми 

Teleprogramma.pro + ещё 2 13 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная певица Любовь Успенская призналась, что предсказывала скорую смерть певца и композитора Криса Кельми. «Когда умер Осин, сказала директору: следующим будет Крис». Впоследствии оказалось, что она не ошиблась. Кельми ушел из жизни примерно через полтора месяца после смерти своего друга, с которым они вместе лечились от алкогольной зависимости в Таиланде.
Успенская призналась, что в последнее время она полностью отказалась от спиртных напитков. Однажды она поняла, что после алкоголя на следующий день невозможно полноценно работать. Она чувствовала, что люди, которые злоупотребляют спиртным плохо кончат. Певица заметила, что просто выгонит человека из своего окружения, который начнет беспробудно пить. С такими ей не по пути.
Успенская добавила, что она предпочитает расслабляться с помощью музыки и хорошего кино. Не так давно она посмотрела фильм «Сатанинское танго». Картина ей понравилось. Ее исполнительнице посоветовала посмотреть дочь, сообщает «СтарХит».
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Звёзды , Любовь Успенская , Крис Кельми , StarHit
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