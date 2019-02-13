«Когда умер Осин, сказала директору: следующим будет Крис»: Успенская предсказала смерть Кельми

Успенская призналась, что в последнее время она полностью отказалась от спиртных напитков. Однажды она поняла, что после алкоголя на следующий день невозможно полноценно работать. Она чувствовала, что люди, которые злоупотребляют спиртным плохо кончат. Певица заметила, что просто выгонит человека из своего окружения, который начнет беспробудно пить. С такими ей не по пути.