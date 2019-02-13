Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны

Певица Рианна обладает многомилионной армией поклонников, которые уже заждались новых хитов. В 2018 году исполнительница притормозила музыкальную карьеру, сосредоточившись на собственном косметическом бренде. Впрочем, французские фанаты певицы уже перестали горевать: они нашли двойник Рианны у себя в стране. Футболистка Инна Сертальф действительно невероятно похожа на артистку, но её саму это не слишком радует. По словам Инны, люди часто принимают её за звезду и просят о совместных фото. Из-за этого футболистке сложно знакомиться с людьми, ведь на неё смотрят не как на обычную девушку, а как на звезду. А подписчики Сертальф в соцсетях уже вовсю намекают ей на возможность конкуренции с оригиналом и даже предлагают начать заниматься музыкой и записать альбом.