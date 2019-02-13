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Популярная модель 80-х стала попрошайкой 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Elisenda Pons
Жизни Настасьи Урбано, успешной модели 80-х годов, могла позавидовать каждая — съемки для глянцевых журналов, общение с известными людьми, успешная карьера. Но все разрушилось после неудачного брака модели.
Настасья Урбано снималась для самых престижных журналов, ее фотографии появлялись на обложках Vogue, она зарабатывала около миллиона долларов в год и купалась в лучах славы. Она часто обедала с Джеком Николсоном и Энди Уорхолом, снималась вместе с супермоделью Линдой Евангелистой и была представительницей светского общества 80-х годов.
Yves Saint Laurent/Vogue Patterns/@@nurbano518
В 20 лет она подписала договор с крупным модельным агентством, уехала жить в Нью-Йорк и прославилась на весь мир после того, как стала стала лицом легендарного парфюма Opium.
Сейчас бывшая модель ночует в фойе банков или на диванах друзей, скитается по Барселоне без своего жилья и страдает от депрессии. Сама Урбано говорила, что раньше «жила как королева», пока не встретила своего будущего мужа.
Они поженились и завели детей, но за все платила сама Настасья, пока супруг не разорил ее и не потратил все ее деньги. Модель вспоминает, что была в него настолько сильно влюблена, что даже через два дня после знакомства она выписала ему чек на BMW, которую он попросил купить.
@nastasiaurbano
Настасья уверяет, что единственное хорошее, что осталось после их отношений — это ее дети. После того, как муж оставил ее без денег, ей стало нечем платить за аренду квартир, поэтому ей постоянно приходиться менять место жительства. Она часто проситься переночевать к друзьям на диван или же ночует в фойе банков.
Модель рассказала, что устала просить денег у окружающих и хочет исправить ситуацию. «Я хочу выздороветь как личность и привести себя в порядок», — заявила Настасья.
Когда люди узнали о состоянии бывшей успешной модели, то вызвались ей помочь. Кто-то помогал с поиском квартиры, кто-то предлагал работу, а кто-то — финансово. Бывшие коллеги также выступили в поддержку Настасьи и заявили, что научат ее всему, чтобы она вновь вернулась в профессию.
@nastasiaurbano
Женский форум29
Звёзды , Джек Николсон
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