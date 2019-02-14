Дмитрий Маликов показал семейное фото с сыном

Жена артиста принимает поздравления.

Известный певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 14 февраля, день рождения у его жены. Елене Маликовой исполняется 56 лет. Артист очень дорожит своей супругой. Вместе они воспитали дочь Стефанию, которой вчера исполнилось 19 лет, а теперь растят маленького сына Марка.

"Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!", — с нежностью написал певец.

«Какая прекрасная фотография! С днём рождения, прекрасная и мудрая Елена», «Какие прекрасные слова! Красивая пара! Счастья вам!», «С днём рождения Вашу супругу, ей очень с Вами повезло, и сынишка у Вас замечательный», «С Днём Рождения Вашу жену-красавицу, пусть у неё всё будет 👍», «Любимый и любящий муж есть, красавица, умница — дочка, а теперь и сладкий сынок, тоже. Тогда, просто здоровья и бесконечного везения. С днем рождения, Елена», — присоединились к поздравлению поклонники в Instagram.

Кстати, 24 января свой первый день рождения отметил сын Дмитрия и Елены Маликовых. Малыш Марк появился на свет благодаря суррогатной маме в одной из клиник Санкт-Петербурга. Звездный отец делился нежным фото с именинником в личном блоге. А дочь Дмитрия Маликова опубликовала трогательные снимки с маленьким братом.

Стефания очень любит Марка. Девушка с радостью помогает маме и папе растить малыша.

К слову, ранее Дмитрий Маликов рассказывал, что больше всего новости про рождение Марка была удивлена его дочь. Родители до последнего не раскрывали ей этот секрет:

«Дочь, конечно, была ошарашена новостью о рождении ребенка и появлении у нее брата. Мы не говорили ей про беременность до последнего момента, хотя и не ждали какой-то плохой реакции. Напротив, я очень хотел, чтобы она обрадовалась. Так и вышло — Стефания заплакала. Но это были слезы счастья».

Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году родилась их дочь Стефания. В 2018 году в семье появился маленький Марк. Отметим, у супруги артиста есть взрослая дочь от первого брака Ольга. В августе 2016 у Елены родилась внучка. Малышку назвали Анна.