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"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"
"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"

Лопырева поделилась фото с новорожденным сыном 

WMJ.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя модель опубликовала кадр с ребенком.
На днях Виктория Лопырева родила за границей сына. Модель уже выписалась из роддома и наслаждается первыми днями материнства. Несколько минут назад в ее Instagram появилось первое фото с новорожденным мальчиком. Имя малыша Виктория пока не озвучивает, но, судя по подписи снимка, в скором времени фолловеры все узнают.
В нашей жизни произошло невероятное событие — родился сын! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи. Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала — я была уверена, что все будет прекрасно. Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растем,
— написала Виктория.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, что слухи о беременности Виктории распространялись еще с осени, но официально модель объявила о своем интересном положении только в декабре, дав интервью и показав округлившийся живот. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Булатов, которого Лопырева долгое время скрывала от общественности. Когда же его личность была рассекречена, оказалось, что мужчина на момент романа с Лопыревой был женат на 28-летней дочери миллиардера Самвела Карапетяна. У пары двое детей, причем младшей дочери на днях исполнилось семь месяцев. На обвинения в свой адрес о том, что она разрушила семью, Лопырева заявила, что супруги в разводе, а о беременности Таты Карапетян она не знала.
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Звёзды , Самвел Карапетян , Виктория Лопырева , WMJ.RU
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