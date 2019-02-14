Кардашьян раскрыла правду о пластических операциях

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала фанатам правду о пластических операциях на своем лице. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос», — объяснила Кардашьян во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем (Mario Dedivanovic) в Лос-Анджелесе.

Поддерживая телезвезду, Дедиванович заявил, что «скрывает» горбинку на ее носу с помощью контуринга.

Однако нью-йоркский хирург Даррен М. Смит связал изменения черт лица Кардашьян с пластической операцией. «Более утонченная форма носа, которую мы видим в последнее время, может быть объяснена ринопластикой. Однако эти изменения не столь существенны», — прокомментировал доктор в интервью для издания и добавил, что новая форма носа могла быть также достигнута с помощью нехирургической ринопластики с применением филлеров (наполнителей для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру» ).