«Пустила из жалости»: экс-жена Краско — о жизни с актером

Иван Краско вновь оказался в центре скандала. Третья супруга актера Наталья Вяль дала интервью. Откровения женщины повергли в шок не только поклонников, но и самого народного артиста.

В конце 2018 года 88-летний народный артист Иван Краско развелся с четвертой женой Натальей Шевель. Тогда он рассказывал прессе, что собирается переехать к другой своей экс-супруге — Наталье Вяль.

Меж тем, последняя была не против воссоединения с Краско. Женщина отмечала, что будет рада, если Иван Иванович будет жить в одной квартире с их общими сыновьями.

Судя по всему, сейчас Вяль жалеет о своем решении принять бывшего. В студии "Пусть говорят" Первого канала она заявила, что пустила к себе Краско из жалости, она не собиралась вновь сходиться с артистом. Однако тот переехал к ней с намерением восстановить любовные отношения и всячески добивается взаимности.

"У нас особого рода отношения. Как во времена Гоголя, Достоевского, я как квартирная хозяйка: я предоставляю спальное место, готовлю, стираю. И он мне как бы платит за эти услуги", — отметила Наталья. Она добавила, что Иван Иванович не понимает реального положения вещей и даже устраивает ей сцены ревности. "Я только вкусила этой свободы, только задышала…", — с горечью произносит экс-жена звезды.

"Я надеялся, что постепенно наши отношения восстановятся. Я действительно поражен", — схватился за голову сраженный предательством Краско.

"Десять своих лучших лет отдала этому человеку. Мне было 24 когда я за него вышла. Он за мной таскался просто: я пойду куда-нибудь в город гулять, слышу сзади бежит, бежит. Он всем представил меня как свою женщину. А я-то думаю, куда в театре все мужики делись", — поделилась Вяль.

Наталья отмечает, что никогда не любила звезду советского кино. Она вышла за него от безысходности. Женщина отметила, что еще до брака была влюблена в другого сотрудника театра, однако, из-за действий Ивана Ивановича, тот мужчина от нее отказался. Вяль отмечает, мол, Краско так задурил ей голову, что она всерьез считала тогда, что кроме престарелого артиста на нее никто не посмотрит.

"Я ему перед свадьбой говорила: "Неужели вы не видите, что я не люблю вас? Неужели вы не видите?! Зачем вам это?" "Любишь, ты меня любишь", — как ежик на пенечке, самовнушение у него", — с сожалением отметила Наталья.

После откровенного признания Вяль намекнула, что у нее сейчас развивается новый роман. Экс-супруга артиста представила своего возлюбленного — режиссера из Санкт-Петербурга по имени Александр. Услышавший об этом Краско, был буквально убит горем, ведь экс-возлюбленная цинично вонзила нож в его спину.