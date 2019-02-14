Российские звезды, которые дружат с мировыми знаменитостями

Мир Голливуда не настолько далек от нас, как кажется. Многие российские знаменитости не только восхищаются западными коллегами, но и поддерживают с ними теплые отношения.

Лена Перминова и Белла Хадид

@lenaperminova

Две звезды не только дружат, но и занимаются благотворительностью вместе. Так, Лена Перминова в своем Instagram аккаунте часто проводит розыгрыши, а заработанные деньги отдает на благотворительность. Однажды она продала платье подруги Беллы Хадид, в котором та была на Каннском кинофестивале, за миллион двести тысяч рублей.

Мирослава Дума и Ким Кардашьян

@miraduma

Мирослава давно стала своей на показах Нью Йорка и Милана, там она и познакомилась с подругой. Сейчас ее можно увидеть на вечеринках у Ким Кардашьян, которая даже позвала Думу на праздник в честь рождения третьего ребенка, на котором были лишь самые близкие друзья.

Наталья Водянова и Карли Клосс

Наталья уже давно стала известна на западе. Многие ее друзья, включая иностранных, приходят на ее благотворительную ярмарку, которую модель проводит каждый год. В организации этого мероприятия активное участие принимает и Карли Клосс.

Ирина Шейк и Крисси Тейген

@chrissyteigen

Они познакомились еще 8 лет назад на съемке для рекламы купальников, и с тех пор они хорошие друзья. Ирина Шейк очень любит дочь Крисси и относится к ней как к своей племяннице.

Валерия Кауфман и Джаред Лето

Валерия Кауфман живет и работает в Нью Йорке. Она — супермодель, и ей рады везде, даже на показах Chanel и Dоlce&Gabbana. Она часто встречается с известным актером Джаредом Лето, и проводит с ним свободное время. В прессе даже появлялись слухи об их романе, однако ни Валерия, ни Джаред не дают комментариев по этому поводу.

Светлана Ходченкова и Хью Джекман

Twentieth Century Fox Film Corporation

Ходченкова уже давно зарекомендовала себя как успешная голливудская актриса. Именно благодаря своей работе в Голливуде она познакомилась с Хью Джекманом на съемках фильма «Росомаха: Бессмертный». После съемок фильма в интервью Джекман рассказывал, что был удивлен способностью Светланы мгновенно засыпать прямо на съемочной площадке, а когда ее будили, вскакивать и отрабатывать сцену идеально.

Ульяна Сергеенко и Леди Гага

Сергеенко давно стала популярна среди западных звезд, которые с удовольствием показывают ее наряды на светских мероприятиях. Так Ульяна подружилась и с всемирно известной поп-дивой.

Виктория Боня и Хофит Голан

@victoriabonya

Боня говорит об израильской телеведущей скорее как о сестре, чем о подруге. Девушки дружат уже много лет, проводят вместе отпуск и посещают мероприятия. Они даже отправились на Мальдивы, чтобы отметить годовщину своей дружбы.

Анна Курникова и Серена Уильямс

@annakournikova