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Муж Божены Рынски госпитализирован после скандала 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Журналистка Божена Рынска сообщила о том, что ее супруг-медиамагнат Игорь Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей супругой.
Она рассказала, что плохо Малашенко стало после бессонных ночей, "предательства дочери и несправедливого обвинения". "Лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту ночь мы провели в больнице", — цитирует "Стархит" сообщение в закрытом инстаграме Рынска.
По словам врачей, инсульта у Малашенко нет, однако ему необходим отдых из-за неврологических проблем.
Рынска уверена, что муж "сдал" после того, как бывшая жена обвинила его в растрате $60 тыс. По словам журналистки, Малашенко тратил эти деньги на саму экс-супругу.
Ранее Божена Рынска рассказала о том, что общение с бывшей семьей угрожает жизни ее супруга.
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