В Сети обсуждают новую молодую подружку Джонни Деппа

55-летний Джонни Депп был замечен в Белграде с новой девушкой. Влюбленные обнимались и целовались на глазах у толпы. Папарацци запечатлели эти моменты на фото, которые разместил Super в своем Instagram. ⠀ ⠀ «Опять эти молодухи», «Ей что, 15?», «Ого, она как дочь ему», «Не удивлюсь если она одного возраста с Лили-Роуз», «Как бы она младше его дочери не оказалась», «Главное, чтобы совершеннолетняя была, а то сейчас не поймёшь, 14-16 а выглядят на 25», «Седина в бороду. Старый бес», — обсуждают подписчики.