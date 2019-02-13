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В Сети обсуждают новую молодую подружку Джонни Деппа 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Джонни Депп провел выходные с молоденькой подружкой.
55-летний Джонни Депп был замечен в Белграде с новой девушкой. Влюбленные обнимались и целовались на глазах у толпы. Папарацци запечатлели эти моменты на фото, которые разместил Super в своем Instagram. ⠀ ⠀ «Опять эти молодухи», «Ей что, 15?», «Ого, она как дочь ему», «Не удивлюсь если она одного возраста с Лили-Роуз», «Как бы она младше его дочери не оказалась», «Главное, чтобы совершеннолетняя была, а то сейчас не поймёшь, 14-16 а выглядят на 25», «Седина в бороду. Старый бес», — обсуждают подписчики.
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