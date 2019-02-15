Бейонсе поделилась новыми горячими фотографиями

Певица поделилась новыми горячими фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 12 Фев 2019 в 4:55 PST Бейонсе знает, как поднять градус в отношениях. На днях певица вместе с 49-летним мужем Джей Зи сходила отметить 32-й день рождения актера Майкла Бакари Джордана . Для выхода в свет Бейонсе выбрала пикантный костюм Sergio Hudson, под который не надела белье. Свежими фотографиями в этом look'е певица поделилась с фолловерами в Instagram.

Фолловеры со всего света оставляют Бейонсе восторженные комментарии и отмечают, что мать троих детей является счастливой обладательницей безупречного бюста. «Великолепна!»; «Королева»; «Горячая мамочка»; «Мне бы такую фигуру», — пишут пользователи Сети.

Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году после шести лет романа. В январе 2012-го у супругов родилась дочь Блю Айви, а в июне 2017-го — двойня Сэр и Руми.