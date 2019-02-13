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Бейонсе поделилась новыми горячими фотографиями 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: beyonce
Певица поделилась новыми горячими фотографиями.
Бейонсе знает, как поднять градус в отношениях. На днях певица вместе с 49-летним мужем Джей Зи сходила отметить 32-й день рождения актера Майкла Бакари Джордана. Для выхода в свет Бейонсе выбрала пикантный костюм Sergio Hudson, под который не надела белье. Свежими фотографиями в этом look'е певица поделилась с фолловерами в Instagram.
Фолловеры со всего света оставляют Бейонсе восторженные комментарии и отмечают, что мать троих детей является счастливой обладательницей безупречного бюста. «Великолепна!»; «Королева»; «Горячая мамочка»; «Мне бы такую фигуру», — пишут пользователи Сети.
Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году после шести лет романа. В январе 2012-го у супругов родилась дочь Блю Айви, а в июне 2017-го — двойня Сэр и Руми.
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