Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Утяшева показала сексуальное тело 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вновь ожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместо этого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.
Утяшева и Воля только что вернулись из отпуска, который они проводили в Новой Зеландии. Будучи на острове, Ляйсан подробно рассказывала об отдыхе, а также часто публиковала фотоотчеты с места событий в своем Instagram.
Фолловеры отметили, что обладательница шикарной фигуры Утяшева, вдруг стала прятать ее под широкими толстовками и свободными футболками. Тут же появились сплетни о возможной беременности знаменитости.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Одна рыбацкая деревушка так и осталась бы просто деревушкой. Но сюда прилетают со всего мира, чтобы увидеть эти фантастические "мячи богов". Или валуны Моераки. Шары лежат прямо на пляже. И видны при большом отливе. Что удивительно, все камни имеют различную структуру. Расколотые, с трещинами, шершавые, безупречно гладкие. Признали такие шары рукотворным 8 чудом света. До сих пор учёные пытаются понять природу их происхождения. Есть версия, что это последствия извержения кремниевого вулкана. Кто-то придерживается менее рациональной версии и верит в параллельные цивилизации на нашей планете. У кого какие версии на этот счёт?

Публикация от  Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Меж тем, сама Утяшева домыслы поклонников не комментирует. В одном из постов она лишь написала, что в Новой Зеландии она и ее муж опробовали "дикий туризм". В подобных путешествиях обязательно наличие удобной спортивной экипировки.
"С собой только удобная одежда, спортивные костюмы и непромокаемые кроссовки. Ходить здесь придется очень много. А температура от+7 до +28 по маршруту",
— написала Ляйсан, тем самым объяснив свою тягу к теплым мешковатым вещам.
Видимо, чтобы закрепить эффект, Утяшева опубликовала пикантный снимок. Облаченная в экстремально-короткие шортики звезда позирует, расположившись на лестнице в сексуальной позе. Об этом сообщает paparazzi.ru.
Дни.ру: последние новости
Муцениеце обрела счастье после избиения Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско Известную модель укусила за ягодицу огромная свинья
Женский форум6
Звёзды , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение