Утяшева показала сексуальное тело

В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева Павел Воля вновь ожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместо этого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.

Утяшева и Воля только что вернулись из отпуска, который они проводили в Новой Зеландии. Будучи на острове, Ляйсан подробно рассказывала об отдыхе, а также часто публиковала фотоотчеты с места событий в своем Instagram.

Меж тем, сама Утяшева домыслы поклонников не комментирует. В одном из постов она лишь написала, что в Новой Зеландии она и ее муж опробовали "дикий туризм". В подобных путешествиях обязательно наличие удобной спортивной экипировки.

"С собой только удобная одежда, спортивные костюмы и непромокаемые кроссовки. Ходить здесь придется очень много. А температура от+7 до +28 по маршруту",

— написала Ляйсан, тем самым объяснив свою тягу к теплым мешковатым вещам.

Видимо, чтобы закрепить эффект, Утяшева опубликовала пикантный снимок. Облаченная в экстремально-короткие шортики звезда позирует, расположившись на лестнице в сексуальной позе. Об этом сообщает paparazzi.ru.