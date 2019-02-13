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Алексей Чадов показал идеальный поперечный шпагат 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
37-летний Алексей Чадов похвастался растяжкой.
У королевы шпагатов балерины Анастасии Волочковой появился достойный конкурент. Актер Алексей Чадов опубликовал в своем Instagram фото, на котором он запечатлен в поперечном шпагате. Стоит отметить, что этот вид шпагатов самый сложный из трех и дается даже далеко не всем женщинам. Чадов же легко на нем сидит, вытянув колени и стопы.
«Красава!»; «Супер!»; «Уважение к талантам Алексея»; «Молодец Алексей. Спорт — это здоровье в первую очередь»; «А на Мальдивах слабо такое сделать?»; «Волочкова отдыхает»; «Ух ты! Для мужчин это прям подвиг!», — оставляют комментарии фолловеры. А как тебе растяжка Алексея, заслуживает уважения?
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Женский форум
Звёзды , Алексей Чадов
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