Алексей Чадов показал идеальный поперечный шпагат

У королевы шпагатов балерины Анастасии Волочковой появился достойный конкурент. Актер Алексей Чадов опубликовал в своем Instagram фото, на котором он запечатлен в поперечном шпагате. Стоит отметить, что этот вид шпагатов самый сложный из трех и дается даже далеко не всем женщинам. Чадов же легко на нем сидит, вытянув колени и стопы.

«Красава!»; «Супер!»; «Уважение к талантам Алексея»; «Молодец Алексей. Спорт — это здоровье в первую очередь»; «А на Мальдивах слабо такое сделать?»; «Волочкова отдыхает»; «Ух ты! Для мужчин это прям подвиг!», — оставляют комментарии фолловеры. А как тебе растяжка Алексея, заслуживает уважения?