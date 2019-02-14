Назван самый стильный мужчина в России

Хип-хоп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров) стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Об этом сообщается на сайте издания.

Список ста самых стильных (GQ 100 Best Dressed) огласили вечером в среду, 13 февраля, на вечеринке в новом пространстве на территории бывшего Миусского трамвайного депо «Депо. Москва». Награду победителям — серебряные буквы GQ — вручил главный редактор журнала Игорь Гаранин.

Feduk получил приз «за безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Во время церемонии Гаранин отметил, что музыкант «выходит на сцену как на подиум, и не допускает в своем облике ни одной фальшивой ноты».

Владимир Спиваков, Олег Янковский, Степан Михалков и Владислав Доронин. Список «100 самых стильных мужчин» ежегодно появляется в британском, испанском, индийском, южноафриканском и российском GQ. В России рейтинг публикуется с 2007 года в мартовском номере журнала и включает в себя 50 российских и 50 международных имен. За прошедшие годы лидерами рейтинга становились Федор Бондарчук