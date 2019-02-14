Жена футболиста "Зенита" Юрия Жиркова Инна поделилась воспоминаниями об их свадебном путешествии, передает "Советский спорт".
"В свадебное путешествие мы отправились спустя… десять лет, вот буквально недавно. Сразу после свадьбы Юра улетел на сборы, а нас с мамой отправил в Египет. Сначала переживала по этому поводу, а теперь постоянно улыбаюсь, когда вспоминаю",
— сказала супруга футболиста.
Жиркова также вспомнила день их с Юрием свадьбы.
"8.02.2008. День нашей свадьбы. Шел дождь. Я переживала, что к гостям приеду в грязном платье. Меня успокоила только народная поговорка: если в день свадьбы идет дождь и голуби полетели в одну сторону, то брак будет крепкий и счастливый. Так и есть, наслаждаюсь каждым днем",
— добавила она.