7 самых романтичных звездных признаний в любви

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

BeautyHack.ru

Уильям и Кейт начали встречаться на первом курсе учебы в Сент-Эндрюс. Об их отношениях сразу поползли слухи: кто-то считал, что Кейт — не пара наследному принцы, другие пророчили им скорую свадьбу. Тем не менее, Уильям сделал Кейт предложение только через 6 лет и подарил ей кольцо с сапфиром, которое принадлежало его матери — Диане. Чуть позже принц признался: «Кольцо моей мамы мне очень дорого, и Кейт — тоже. Поэтому я все правильно сделал. Хоть мамы и нет рядом, но я уверен — она разделила бы наше счастье и готовность прожить вместе всю жизнь».

Жерар Пике и Шакира

BeautyHack.ru

До Жерара Шакира 11 лет встречалась с сыном экс-президента Аргентины Антонио де ла Руа. Но, как выразилась певица, их «любовная связь прервалась по взаимному согласию», и долгое время о личной жизни Шакиры поклонники могли только догадываться. Но спустя некоторое время все выдохнули — звезда выложила фотографию с футболистом Жераром Пике и недвусмысленно ее подписала: «Вот мой лучик света». В одном интервью она призналась: «Я посвятила ему много песен о любви, но этого все равно мало, — он заслуживает миллиона хитов!»

Джон Ледженд и Крисси Тейген

BeautyHack.ru

Вот и Джон Ледженд считает, что романтичная баллада — это лучшее признание в любви. Свой хит «All of Me» он посвятил Крисси Тейген в 2013-ом — в этом же году звезды поженились. Пара вместе уже больше 10 лет, но, по словам обоих, романтика в их отношениях не исчезла. В интервью Джон признался: «Я люблю Крисси еще сильнее, чем 11 лет назад. Но теперь это не просто страсть и вожделение, это любовь другого уровня — сильная, доверительная, глубокая. За все это время мы очень хорошо выучили друг друга, теперь мы — команда. Я еще никогда не чувствовал с ней такой связи, как сейчас». Звезд, которые с удовольствием фотографируют своих жен для Instagram, ищите здесь.

Джордж и Амаль Клуни

BeautyHack.ru

Пара часто появляется на светских мероприятиях и церемониях — на одной из таких Джордж сделал трогательное признание Амаль прямо со сцены: «Я встретил Амаль в Италии и женюсь на ней здесь же. Амаль, я искал тебя всю свою жизнь. Я люблю тебя до смерти и не могу дождаться, когда наконец стану твоим мужем». Джордж дождался — пара сыграла свадьбу в сентябре 2014-ого и воспитывает близнецов.

Антуан Арно и Наталья Водянова

BeautyHack.ru

В одном интервью Антуан признался — он влюбился в Наталью с первого взгляда. Сначала они часто пересекались по работе, виделись на вечеринках, а после развода модели с первым мужем Джастином Портманом, пригласил ее на свидание. Так начались их отношения, которые переросли в счастливый брак. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать признание в любви, которым Наталья поделилась в Instagram пару лет назад: «Спасибо тебе, моя любовь, за то, какой ты есть. Мне каждый день приходится щипать себя, чтобы убедиться, что ты не просто сон. Наверное, никто не верит, что любовь и страсть, о которых мы читаем в книгах, существует на самом деле, пока не встретим их в реальной жизни — и тогда все меняется».

Райан Гослинг и Ева Мендес

BeautyHack.ru

Они познакомились в 2011-ом на съемках фильма «Место под соснами» и с тех пор не расставались. Пара не любит распространяться о своих отношениях и ведет достаточно закрытый образ жизни, поэтому каждый совместный выход неизменно производит фурор. Например, на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2017» Райан произнес трогательную речь, обращенную к супруге: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все!». Подробнее об отношениях звездной пары — здесь.

Джей-Зи и Бейонсе

BeautyHack.ru

Первые слухи об отношениях музыкантов появились еще в далеком 2002-ом — пара никак не комментировала свои отношения и даже свадьбу в 2008-ом сыграла тайно. С тех пор Джей-Зи и Бейонсе через многое прошли вместе и доказали, что любые сложности в отношениях можно преодолеть. Особенно если открыто признаваться в любви своей второй половине и оставаться романтиками — например, перед выступлением на Суперкубке Бейонсе получила в подарок от мужа 10 000 роз и чуть позже, на другом концерте, призналась ему в любви перед тысячами зрителей: «Я посвящаю песню „Halo“ своему прекрасному мужу Джей-Зи! Я очень сильно тебя люблю!».